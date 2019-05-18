Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
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