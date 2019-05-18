Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Бастрыкин: мотив действий керченского стрелка - протест и неустроенность

Вести.Ruвчера в 17:25

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

РБКвчера в 20:12

«Керченскому стрелку» помогли проникнуть в колледж, считает Бастрыкин

ФАНвчера в 19:09

Бастрыкин допустил наличие сообщников у керченского стрелка

Krym.Newsвчера в 21:11

Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность

Эхо Москвывчера в 21:06

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Известиявчера в 17:23

Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

ТАССвчера в 16:26
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Здоровье

Сколько клещей заражены энцефалитом в Алтайском крае

По последним данным, у девяти жителей Алтайского края диагностировано подозрение на клещевой энцефалит, у восьми – на иксодовый клещевой боррелиоз, у 96 – на сибирский клещевой тиф.
Обновлено в 06:54
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком

В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Музыка

Песня Лазарева вошла в чарты iTunes 11 стран перед «Евровидением»

Обновлено в 05:37
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Хоккей

Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею

Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Политика

Володин предположил, что у Зеленского начинается деменция

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины, но "путь будет долгим".
Обновлено в 07:56
Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Энергетика

ОАЭ предложили продлить сделку ОПЕК+ до балансировки рынка

Сделку ОПЕК+ о сокращении добычи, возможно, придется продлить после июня до достижения балансировки рынка, поскольку коммерческие запасы нефти в мире продолжают расти несмотря на работу соглашения.
Обновлено в 08:46
Общество

Прах Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах журналиста Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Обновлено в 06:35
Происшествия

Массовая драка произошла в поезде Новосибирск — Барнаул

Четырнадцать человек оказались вовлечены в массовую драку, которая произошла в поезде Новосибирск — Барнаул.
Обновлено в 08:42
Авто

Эксперты назвали 9 способов сохранить автомобиль новым

Эксперты назвали 9 способов содержать машину в «блестящем» состоянии в течение нескольких лет владения.
Обновлено в 05:21
Общество

Юлия Скрипаль выставила на продажу квартиру в Москве

Виктория Скрипаль, племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что дочь разведчика Юлия "активно" продает свою квартиру в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 07:52
Политика

Порошенко дал несколько советов Зеленскому

Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Политика

В Австрии распустят правящую коалицию после скандала с вице-канцлером

Австрийский канцлер Себастьян Курц не намерен сохранять правящую коалицию после скандала, в центре которого оказался вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе.
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Жену Диброва осудили за жалобы на роскошную жизнь

О своей нелегкой жизни Полина рассказала в Instagram. По словам девушки, впервые за 10 лет она осталась дома без посторонних людей.
Обновлено в 05:29
Спорт

Олимпийская чемпионка Загитова празднует день рождения

18 мая российская фигуристка Алина Загитова празднует свой день рождения.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В США семь человек пострадали при стрельбе на вечеринке

Неизвестный устроил стрельбу на домашней вечеринке недалеко от кампуса исследовательского университета Ball State University в городе Манси (штат Индиана) в ночь на субботу, семь человек получили ранения, сообщает телеканал WTHR со ссылкой на полицию.
Обновлено в 08:26
Футбол

Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Кино

Шэрон Стоун и Мэрилин Мэнсон снимутся в продолжении «Молодого папы»

Во втором сезоне снимутся голливудская актриса Шэрон Стоун и рок-певец Мэрилин Мэнсон.
Обновлено в 09:01
Общество

Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма

Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП

Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян впервые показала новорожденного сына

Звезда социальных сетей Ким Кардашьян поделилась первой фотографией своего новорожденного сына, а также рассекретила его имя.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Футбол

«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Общество

Nestle сворачивает производство каши «Быстров», в которой нашли ГМО

Международная корпорация Nestle прекращает производство овсяной каши «Быстров», в которой была обнаружена генетически модифицированная папайя.
Обновлено вчера в 17:02
Общество

Беглов рассказал о том, как преобразится Кронштадт в ближайшие 5-7 лет

Глава Петербурга Александр Беглов, во время встречи с представителями общественности в Кронштадте, заявил о том, что за ближайшие 5-7 лет город станет одним из самых красивых не только на территории России, но и в Европе.
Обновлено в 07:06
Авто

KIA Sportage 2019 с новым дизайном вызвал ажиотажный спрос

В начале текущего года компания KIA вывела на рынок новую модификацию кроссовера Sportage 2019 с альтернативным дизайном.
Обновлено вчера в 22:46
Политика

Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно

Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
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