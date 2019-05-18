Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность

Эхо Москвывчера в 21:06

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

РБКвчера в 20:12

Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

ТАССвчера в 16:26

Бастрыкин: устроившему стрельбу в колледже в Керчи помогли войти внутрь

РИА Новостивчера в 17:37

Бастрыкин: мотив действий керченского стрелка - протест и неустроенность

Вести.Ruвчера в 17:25

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Известиявчера в 17:23

Бастрыкин допустил наличие сообщников у керченского стрелка

Krym.Newsвчера в 21:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:11, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено 16 мая в 18:25
Шоу-бизнес

Супруга Газманова назвала «милыми потрепушками» программу Кудрявцевой «Секрет на миллион»

Обновлено в 00:56
Хоккей

Российская сборная сыграет против Латвии на ЧМ по хоккею

Известно, что хоккеисты, выступающие за сборную Российской Федерации, уже одержали четыре победы на чемпионате с общим счетом 23:2. Обе шайбы сборная России пропустила в первом матче мирового чемпионата играя с Норвегией.
Обновлено в 02:40
Политика

Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма в ходе встречи с литовской делегацией заявил, что причиной всех проблем страны является ее история, "написанная в Москве".
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия

МАК расшифровал данные черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
Обновлено вчера в 16:21
Политика

Представитель Зеленского объявил о готовности к диалогу с Россией

Член штаба новоизбранного президента Украины Руслан Стефанчук заявил, что Владимир Зеленский готов к диалогу с Россией о неподконтрольным правительству Украины территориям Донбасса.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Тренер сборной Бразилии может возглавить «Лион»

Ассистент главного тренера сборной Бразилии Силвиньо может стать новым главным тренером «Лиона».
Обновлено вчера в 12:17
Футбол

Рэшфорд приостановил переговоры с «МЮ» о новом контракте

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд приостановил переговоры с клубом по поводу нового контракта.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Юлия Скрипаль готовит заявление

Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и которая якобы была отравлена в английском городе Солсбери, Юлия Скрипаль в ближайшее время выступит с заявлением.
Обновлено в 01:40
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено в 01:41
Авто

Продажи машин Lada в Европе растут

Напомним, что ранее отечественная компания заявила о намерении прекратить поставку автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено вчера в 09:43
Экономика

Bloomberg: Венесуэла в мае продала золото на сумму $570 млн

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, 10 мая Каракас продал около 9,7 т золота еще около 4 т — 13 мая.
Обновлено в 01:52
Происшествия

На Сахалине в работе завода СПГ произошел сбой

Сбой произошел на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) производственного комплекса «Пригородное» на Сахалине, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании Sakhalin Energy.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Москве задержали мужчину, убившего отца и тяжело ранившего мать

Обновлено в 02:36
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Армия и оружие

Опубликовано видео с отражением сирийскими силами ПВО удара по Дамаску

В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетную атаку на столицу Сирии Дамаск.
Обновлено вчера в 19:50
Авто

В России упал спрос на автомобили с механической КП

Обновлено 16 мая в 11:40
Политика

Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем

Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян назвала имя новорожденного сына

Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали имя новорожденного сына.
Обновлено вчера в 18:58
Происшествия

Учительница главы Чечни Рамзана Кадырова погибла в ДТП на Кубани

Издание со ссылкой на собственный источник в оперативных службах региона уточнило, что погибшая 74-летняя женщина — Вера Дерябина, школьная учительница лидера Чечни Рамзана Кадырова и его отца Ахмата Кадырова, депутата парламента Чеченской Республики II и III созывов.
Обновлено вчера в 16:44
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Кино

Финал «Игры престолов» потребовали переснять

На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.
Обновлено 16 мая в 07:31
Происшествия

Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь

Обновлено вчера в 13:54
Технологии

AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»

Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено вчера в 03:32
Здоровье

Названы симптомы по определению заболевания печени

Медики назвали симптомы, помогающие определить заболевание печени.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

Проявился проект указа Зеленского о роспуске Рады

В Сети появился проект указа о досрочном роспуске Верховной рады, подготовленный командой избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 23:48
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено 16 мая в 05:59
Нападение на керченский колледжБольше новостей по теме
Главное