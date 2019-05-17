Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Президент США Дональд Трамп в пятницу на конференции Национальной ассоциации риелторов обвинил власти Китая в том, что они якобы не выполнили договоренности в торговой сфере, которая была достигнута с Вашингтоном.
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Украина пригрозила пересмотреть свои отношения с Советом Европы в случае возвращения России в ПАСЕ.
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Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
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Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу
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Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
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Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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Ученых смущает гигантский всплеск парниковых газов - и это не CO2
Ученые рассматривают 55 парниковых газов, включая метан и более угрожающий планете - CO2.
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Катастрофа в Шереметьево: 5 мая самолет «Аэрофлота», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево в Мурманск, вернулся и совершил аварийную посадку — ударился о полосу и загорелся.
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