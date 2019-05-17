Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелкуРБК вчера в 20:12

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении вероятно помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
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Мотивами Владислава Рослякова, устроившего бойню в колледже в Керчи, стали социальный протест и неустроенность

Эхо Москвывчера в 21:06

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

РБКвчера в 20:12

Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже

Известиявчера в 17:23

Бастрыкин: устроившему стрельбу в колледже в Керчи помогли войти внутрь

РИА Новостивчера в 17:37

Бастрыкин: мотив действий керченского стрелка - протест и неустроенность

Вести.Ruвчера в 17:25

Бастрыкин допустил наличие сообщников у керченского стрелка

Krym.Newsвчера в 21:11

Бастрыкин: мотивом действий керченского стрелка стали социальный протест и неустроенность

ТАССвчера в 16:26
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Нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников обратился к фанатам, передает "Советский спорт".
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Президент США Дональд Трамп в пятницу на конференции Национальной ассоциации риелторов обвинил власти Китая в том, что они якобы не выполнили договоренности в торговой сфере, которая была достигнута с Вашингтоном.
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Вице-канцлера Австрии уличили в компрометирующей связи с россиянкой

Генеральный секретарь АПС Кристиан Хафенекер заподозрил, что к публикации компрометирующего видео могут быть причастны политические оппоненты.
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Суд Киева открыл дело о запрете на выезд Порошенко за границу

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Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть.
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В ответ постпред РФ при ООН Василий Небензя предложил коллеге помощь российских специалистов, передает РИА Новости.
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