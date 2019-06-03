Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской областиВести.Ru 11:52

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег. Как передает РИА Новости, судья Евгения Николаева приняла решение отправить экс-чиновника в следственный изолятор до 30 июля.
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Арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Факты

ТАСС12:29

Суд арестовал экс-главу Ивановской области

RT на русском11:44

Суд отправил экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова под арест до 30 июля

Ивтелерадио11:44

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области

РИА Новости11:31

Экс-губернатор Михаил Мень - о кредите, из-за которого задержан Коньков ВИДЕО

IvanovoNews16:15

Экс-губернатора Павла Конькова этапируют в Москву

ivDay.ru01:39

Где пройдёт суд над Павлом Коньковым

Слухи и Фактывчера в 07:58
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Хоккей

«Сент-Луис» сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли

В Сент-Луисе сыгран четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между "Сент-Луис Блюз" и "Бостон Брюинз".
Обновлено в 23:10
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 10:37
Транспорт

За 7 лет метрополитен Петербурга купит 800 вагонов

Уже в 2019 году парк подвижного состава предприятия пополнится на 84 вагона. Беглов сделал своё заявление в ходе визита в метродепо Невское.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Упавший флагшток убил подростка в детском лагере в Башкирии

Следователи ищут виновных в гибели 15-летнего подростка в детском лагере в Бирском районе Башкирии.
Обновлено в 13:28
Космос

В Тихом океане успешно приводнился грузовой корабль Dragon

Пресс-служба корпорации SpaceX сообщает об успешном завершении космическим грузовиком Dragon очередной миссии по обслуживанию Международной космической станции.
Обновлено в 19:20
Авто

Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня

"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Культура

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено в 15:55
Политика

Комитет ПАСЕ предложил РФ принять участие в июньской сессии Ассамблеи

Регламентный комитет ПАСЕ принял в понедельник проект резолюции, в которой предлагает разрешить России принять участие в сессии Ассамблеи в июне и призывает российскую сторону представить необходимые для этого документы.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

«Полнота принятия себя»: Любовь Толкалина поделилась снимками в нижнем белье

Фотографии привели в восторг поклонников звезды, которые отмечают, что, пожалуй, только Любови удаются подобные снимки, которые не превращаются в вульгарность и дурновкусицу.
Обновлено в 21:46
Экономика

Выявлена связь между размером страны и уровнем коррупции

Эксперты пришли к выводу, что крупные страны предрасположены к более высокому уровню коррупции, и посоветовали властям стран с большой территорией усиливать мониторинг и тяжесть наказания для коррумпированных чиновников.
Обновлено в 22:26
Шоу-бизнес

Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике

Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено в 20:28
Экономика

Владелец BitTorrent купил обед с Баффеттом за $4,57 млн

Победителем аукциона на еВау за право пообедать с инвестором Уорреном Баффеттом оказался владелец торрент-трекера BitTorrent и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, о чем последний сообщил в Twitter.
Обновлено в 22:55
Происшествия

Оставившей детей в подмосковном хостеле женщине предъявили обвинение

Обновлено в 06:50
Политика

Зеленский обсудит в Брюсселе стратегию возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию возвращения Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
Обновлено в 22:14
Футбол

Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии

Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года.
Обновлено в 09:37
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro с 28-ядерным процессором

На ежегодной конференции для разработчиков WWDC, состоявшейся 3 июня, американская компания Apple презентовала компьютер Mac Pro с процессором Intel Xeon с количеством ядер до 28.
Обновлено в 18:34
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48
Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 13:15
Технологии

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Происшествия

В Хакасии нашли тела двух пропавших в ноябре туристов

Обновлено в 23:16
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Кино

Британку возмутило отсутствие темнокожих актеров в «Чернобыле»

Обновлено в 10:17
Наука

В столице Болгарии археологи нашли крупное захоронение времен неолита

В городе София группой археологов найдено захоронение времен неолита, возраст которого составляет около 7,6 тысячи лет назад, об этом проинформировали в пресс-релизе академии наук Болгарии.
Обновлено в 15:28
Политика

Суд в США не дал демократам заблокировать финансирование стены на границе

Федеральный судья Тревор Макфадден не нашел оснований для принятия к рассмотрению иска демократов из палаты представителей США к президенту Дональду Трампу за перенаправление бюджетных средств на строительство заграждений на границе с Мексикой, сообщает издание The Hill.
Обновлено в 21:53
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено в 16:17
Армия и оружие

В Кремле ответили на призыв Трампа прекратить бомбить Идлиб

В Кремле прокомментировали призыв президента США Дональда Трампа прекратить бомбардировку сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 07:04
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Павел Алексеевич Коньков
Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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