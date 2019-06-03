Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской областиВести.Ru 11:52

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег. Как передает РИА Новости, судья Евгения Николаева приняла решение отправить экс-чиновника в следственный изолятор до 30 июля.
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Экс-губернатор Михаил Мень - о кредите, из-за которого задержан Коньков ВИДЕО

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Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков арестован (видео)

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Где пройдёт суд над Павлом Коньковым

Слухи и Фактывчера в 07:58

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области

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Арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Факты

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Экс-губернатора Павла Конькова этапируют в Москву

ivDay.ru01:39

Суд отправил экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова под арест до 30 июля

Ивтелерадио11:44
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Происшествия

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Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
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В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»

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Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
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На столе портрет, свечи, цветы: Десятки жильцов Нового Тушина собрались на месте расправы над ефрейтором ГРУ

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Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
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Компания Apple на ежегодной конференции для разработчиков сообщила об отказе от iTunes.
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Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы видеть основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.
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Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
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Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.
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После на кадрах можно увидеть Веру Алдонину, которая зажигательно танцует у фонтана. Девочка находится в прекрасном настроении.
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В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Ранее в понедельник местные СМИ сообщили о нападении на человека с применением топора в здании мэрии Южно-Сахалинска.
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Павел Алексеевич Коньков
Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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