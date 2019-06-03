Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской областиВести.Ru 11:52
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег. Как передает РИА Новости, судья Евгения Николаева приняла решение отправить экс-чиновника в следственный изолятор до 30 июля.
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