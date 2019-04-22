Басков поздравил Зеленского и попросился на УкраинуНакануне.Ru 02:21

Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

Происшествия Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290 Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 290, среди них по меньшей мере 35 иностранцев. Ранения получили около 500 человек.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

Недвижимость В Москве число ипотечных сделок в первом квартале выросло на четверть В Москве в первом квартале 2019 года зарегистрировано 20,4 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - на 26% больше результата первого квартала прошлого года, говорится в сообщении столичного управления Росреестра.

Политика Лавров высказался о новой провокации в Керченском проливе Сергей Лавров предположил, что новая провокация в Керченском проливе снова может обернуться санкциями.

Политика Порошенко победил лишь в одной области Украины Национальный экзит-полл сообщил, что на выборах побеждает Зеленский с результатом 72,7% голосов, у Порошенко — 26,3%. Ранее сегодня спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер сообщил, что президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Политика Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.

Общество Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».

Музыка Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.

Авто В России заметно упали продажи люксовых автомобилей Всего в первом квартале 2019 года в России продали 269 новых люксовых автомобилей.

Политика Саакашвили снова собрался на Украину Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что собирается добиться снятия запрета на въезд в Украину.

Политика В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.

Происшествия Мосгорсуд объяснил освобождение Серебренникова из-под домашнего ареста 8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.

Происшествия Двухмесячный ребенок умер на борту самолета Двухмесячный ребенок скончался на борту лайнера авиакомпании AirAsia. Причина смерти ребенка пока неизвестна.

Политика Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.

Общество В России предложили ввести налог на рыбалку В России предложили ввести налог на рыбалку, чтобы избавиться от лишних людей на водоемах.

Экономика Fortum зовет «Газпром» на водораздел В обмен ГЭХ получит долю Fortum в ТГК-1, а также либо Няганскую ГРЭС в Западной Сибири (1,3 ГВт), либо все остальные активы Fortum в Сибири и на Урале — Челябинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Аргаяшскую ТЭЦ и Тюменские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2.

Общество Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.

Шоу-бизнес Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Религия У православных христиан началась Страстная неделя Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.

Происшествия В Москве украли картину Левитана за два миллиона рублей, пишут СМИ На прошлой неделе Чваль обнаружил, что картину выставили на продажу на сайте аукционного дома "Литфонд".

Шоу-бизнес Компанию Марату Башарову на курорте составила женщина из рабочего поселка Покуда телеведущий и актер Марат Башаров называет развод с Елизаветой Шевырковй лишь формальностью, источники утверждают, что артист закрутил курортный роман в Сочи с эффектной блондинкой.