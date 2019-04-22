Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на УкраинуНакануне.Ru 02:21
Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.
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Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы
По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено 20 апреля в 17:01
Политика
Совет Федерации остался без Интернета
В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике
Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Культура
Новосибирский депутат выступил против сохранения дома Янки Дягилевой
На своей странице в Facebook член КПРФ и заместитель председателя комитета по строительству областного парламента Вадим Агеенко опубликовал пост, в котором задаётся вопросом — почему обычный одноэтажный дом на улице Ядринцевская, где жила Яна Дягилева, могут признать объектом культурного наследия и взять под охрану.
Обновлено в 00:45
Кино
Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть
Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России
Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество
Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Общество
В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками
В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана
Обновлено в 05:29
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Тимошенко требует сменить правительство еще до выборов в Раду
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что необходимо сформировать новое украинское правительство, не дожидаясь выборов в Верховную Раду, которые запланированы на осень.
Обновлено в 05:27
Политика
Трамп пообещал Зеленскому помощь
Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS
Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей
Метсола, Робинсон и Григоренко стали лучшими игроками апреля в КХЛ
Юха Метсола из уфимского "Салавата Юлаева" признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам матчей апреля.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение
Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему руководителю автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону.
Обновлено в 01:25
Политика
Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке
Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек
Обновлено вчера в 11:39
Экономика
Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера
Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика
Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности
Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в помешательстве
Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о помешательстве экс-супруга, который оклеветал ее.
Обновлено в 02:42
Экономика
ЦБ изменит порядок расчета кредитного риска
ЦБ подготовил изменения в инструкцию об обязательных нормативах банков, поправки коснутся порядка расчета кредитного риска.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью
Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50