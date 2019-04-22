Басков поздравил Зеленского и попросился на УкраинуНакануне.Ru 02:21

Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.

Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

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