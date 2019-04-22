Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на УкраинуНакануне.Ru 02:21

Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.
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Басков надеется на помощь Зеленского

Газета.Ru05:12

Николай Басков выразил надежду в связи с избранием на Украине Зеленского

РЕН ТВвчера в 21:12

Басков надеется, что ему разрешат приехать в Киев

Московский Комсомолецвчера в 18:32

Басков намекнул Зеленскому на пересмотр «чёрного списка» Украины

News.ruвчера в 19:02

Звезды российской эстрады обратились к Зеленскому и поделились ожиданиями

URA.Ruвчера в 18:52

Российские артисты поздравили Зеленского и попросились на гастроли

Lenta.ruвчера в 19:55

"А поздравляли ли они Путина?": В Сети задали неудобный вопрос Баскову, Королевой и Роме Зверю

Царьградвчера в 18:24
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Космос

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы

По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено 20 апреля в 17:01
Политика

Совет Федерации остался без Интернета

В Совете Федерации отключилась связь с Интернетом, работы по его восстановлению идут, но пока безрезультатно.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

РФ представит свыше 200 вооружений на авиакосмическом салоне в Мексике

Рособоронэкспорт поучаствует в авиакосмическом салоне FAMEX-2019, который пройдет в мексиканском городе Санта-Люсия с 24 по 27 апреля, сообщила пресс-служба организации 22 апреля.
Обновлено в 04:49
Культура

Новосибирский депутат выступил против сохранения дома Янки Дягилевой

На своей странице в Facebook член КПРФ и заместитель председателя комитета по строительству областного парламента Вадим Агеенко опубликовал пост, в котором задаётся вопросом — почему обычный одноэтажный дом на улице Ядринцевская, где жила Яна Дягилева, могут признать объектом культурного наследия и взять под охрану.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Петербуржцев возмутили девушки, оседлавшие коня на Аничковом мосту

Обновлено в 00:12
Кино

Вторая серия «Игры престолов» попала в Сеть

Некоторые поклонники «Игры престолов» случайно получили доступ ко второму эпизоду восьмого сезона после того, как посмотрели первый в Германии из-за утечки видео с Amazon Prime.
Обновлено вчера в 21:03
Общество

Исследование выявило убыль населения в 60 регионах России

Регионами, лидирующими в 2016–2018 годах по убыли населения, стали Еврейская автономная область, Магаданская и Тамбовская области, свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг», проведенного по заказу «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Общество

Режиссер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Режиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов и помощница президента Татарстана Наталия Фишман зарегистрировали свой брак.
Обновлено в 04:30
Общество

В Екатеринбурге памятник Ленину обклеили листовками

В Екатеринбурге неизвестные лица обклеили памятник Ленину на площади 1905 года листовками с призывом к демонтажу.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана

Обновлено в 05:29
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»

Обновлено в 03:54
Политика

Тимошенко требует сменить правительство еще до выборов в Раду

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко утверждает, что необходимо сформировать новое украинское правительство, не дожидаясь выборов в Верховную Раду, которые запланированы на осень.
Обновлено в 05:27
Политика

Трамп пообещал Зеленскому помощь

Обновлено вчера в 22:02
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей владельца ASOS

Самый богатый человек Дании Холч Повлсен сообщил о том, что в результате террористических актов на Шри-Ланке, которые произошли в воскресенье, 21 апреля, погибли трое из четверых его детей.
Обновлено в 04:20
Шоу-бизнес

Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»

После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено вчера в 13:00
Хоккей

Метсола, Робинсон и Григоренко стали лучшими игроками апреля в КХЛ

Юха Метсола из уфимского "Салавата Юлаева" признан лучшим голкипером Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам матчей апреля.
Обновлено в 04:28
Происшествия

Экс-главе Nissan предъявили новое обвинение

Прокуратура Токио предъявила новое обвинение бывшему руководителю автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосу Гону.
Обновлено в 01:25
Политика

Глава поддержавшей Порошенко Львовской области объявил об отставке

Львовская область стала единственным регионом Украины, где действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует по итогам второго тура.
Обновлено в 05:19
Происшествия

В столкновениях спецназа с чеченцами в Грузии пострадали 27 человек

Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Минстрой предложил ввести сбор для переселения жителей Крайнего Севера

Документ предлагает ввести квазиналоговый платеж в 2% от чистой прибыли компаний – недропользователей Крайнего Севера, а также структур, имеющих в них долю участия.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае

Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Политика

Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности

Пётр Порошенко, потерпевший поражение в битве за президентское кресло, уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская обвинила Джигарханяна в помешательстве

Бывшая жена народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила о помешательстве экс-супруга, который оклеветал ее.
Обновлено в 02:42
Экономика

ЦБ изменит порядок расчета кредитного риска

ЦБ подготовил изменения в инструкцию об обязательных нормативах банков, поправки коснутся порядка расчета кредитного риска.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес

24-летний сын Ирины Цывиной разрыдался на церемонии прощания с матерью

Юноша очень остро переживает потерю матери – он разрыдался на прощании с Цывиной, а также попросил корреспондента «Вокруг ТВ» удалить видео с ним церемонии.
Обновлено в 04:50
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Николай Басков
Певец
Российский эстрадный и оперный певец. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдавии. Народный артист России.
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