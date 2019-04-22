Политика

Басков поздравил Зеленского и попросился на УкраинуНакануне.Ru 02:21

Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.
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Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину

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Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
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Зеленского пригласили посетить Крым

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
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На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода

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Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя

Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
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Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Николай Басков
Певец
Российский эстрадный и оперный певец. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдавии. Народный артист России.
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