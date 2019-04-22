Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на УкраинуНакануне.Ru 02:21
Российский певец и шоумен Николай Басков (42) поздравил с победой на украинских президентских выборах своего коллегу Владимира Зеленского (41). В Instagram "золотой голос России" выразил надежду на то, что скоро сможет ездить на Украину.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Политика
Савченко назвала страшилки про «руку Кремля» ахинеей
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую на Украине обвиняют в подготовке терактов, раскритиковала действующие власти страны за постоянное запугивание населения «агентами Москвы».
Обновлено в 00:47
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Зеленский назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией
Шоумен Владимир Зеленский, по предварительным данным победивший на выборах президента Украины, во время пресс-конференции назвал приоритетные задачи в отношениях с Россией: перезагрузка минского процесса и возвращение украинских моряков домой.
Обновлено вчера в 14:37
Шоу-бизнес
Сати Казанова выступила против гражданских браков
Известная певица Сати Казанова в соцсети Instagram высказалась на тему семейных отношений.
Обновлено в 01:10
Политика
Зеленского с победой на выборах поздравили Трамп и Макрон
Украинским ЦИК обработано около 70% всех протоколов с голосами избирателей, поданными за того или иного кандидата в ходе второго тура президентских выборов.
Обновлено вчера в 22:56
Футбол
Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия
Tesla расследует инцидент со взрывом автомобиля на парковке в Шанхае
Американский производитель электромобилей Tesla направил своих специалистов для выяснения обстоятельств взрыва автомобиля на одной из подземных парковок в Шанхае, передает 22 апреля «РИА Новости».
Обновлено в 01:53
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Хоккей
Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ
Форвард "Сан-Хосе Шаркс" Томаш Гертл признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленского пригласили посетить Крым
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Крым, чтобы признать выбор крымчан, сделанный пять лет назад – стать частью России.
Обновлено в 01:29
Авто
Модель Lada Siluet так и не стала серийной
В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
Обновлено в 00:28
Происшествия
На Урале будут судить гаишника, который пьяным насмерть сбил пешехода
В Сысерти будут судить бывшего сотрудника ГИБДД, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 56-летнего пешехода и скрылся с места ДТП.
Обновлено в 02:19
Наука
Обнаружена крупнейшая мастерская статуэток майя
Археологи, работающие в Гватемале, обнаружили крупнейшую известную мастерскую статуэток майя в мире.
Обновлено вчера в 09:22
Религия
Сегодня православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Владимир Зеленский планирует загрузить Верховную раду работой
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала о своих планах в первую неделю после выборов.
Обновлено в 01:55
Кино
HBO представил промо к 3 серии 8 сезона «Игры престолов»
Американский телеканал HBO представил промо к третьей серии восьмого сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 00:05
Здоровье
В Великобритании выходили аномально маленького ребенка
В английском графстве Глостершир врачи выходили аномально маленького ребенка. Об этом сообщает издание The Sun.
Обновлено вчера в 23:30
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали в Москве
Обновлено в 02:23
Интернет
Объявлены пароли, которые чаще всего взламывают
Британский Национальный центр кибербезопасности опубликовал результаты исследования с паролями, которые чаще всего поддаются взлому в сети.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Гону предъявили новое обвинение в присвоении средств Nissan
Прокуратура Токио предъявила новые обвинения экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону, сообщает NHK.
Обновлено в 02:09
Происшествия
При обвале грунта в индустриальном парке на юге Китая погиб один ребенок
Обновлено вчера в 23:22
Политика
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Общество
На видео попало, как обессиленный белый медведь просит у людей помощи
Местные жители назвали медведя "камчатским Умкой". по их словам, животное не проявляет агрессии и выглядит обессиленным.
Обновлено вчера в 02:28
Армия и оружие
США могут разрешить использование своей авиабазы в Токио в гражданских целях
Военные власти США готовы поддержать временное использование расположенной в префектуре Токио американской базы ВВС Иокота для обслуживания гражданских лайнеров во время летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые предстоят в 2020 году в японской столице.
Обновлено в 00:50
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14