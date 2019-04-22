Политика

Басков надеется, что ему разрешат приехать в КиевМосковский Комсомолец 18:32

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков в своем Instagram поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на то, что при новом главе государства ему все же удастся приехать в Киев, чтобы встретиться с поклонниками.
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Николай Басков выразил надежду в связи с избранием на Украине Зеленского

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Басков намекнул Зеленскому на пересмотр «чёрного списка» Украины

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"А поздравляли ли они Путина?": В Сети задали неудобный вопрос Баскову, Королевой и Роме Зверю

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Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
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В России увеличат количество мест для заправки электромобилей

По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
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Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании

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ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
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Общество

Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ

Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика

МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине

Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
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Пятилетний мальчик получил 120 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:50
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ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
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Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года

Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока

Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Политика

Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье

События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Наука

Патриарх Кирилл заявил, что появление Вселенной не объяснимо наукой

Обновлено в 16:17
Армия и оружие

Россия проведет наблюдательный полет над США

Российские инспекторы намерены провести наблюдательный полет над США на самолете Ту-214ОН, передает "Красная звезда".
Обновлено в 19:43
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Музыка

Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ

На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
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Энергетика

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»

После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
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Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
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Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме

Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
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Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262

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Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
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Политика

Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом

Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
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О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

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Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти

Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
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Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня

По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
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Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Николай Басков
Певец
Российский эстрадный и оперный певец. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдавии. Народный артист России.
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