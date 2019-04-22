Политика
Басков надеется, что ему разрешат приехать в КиевМосковский Комсомолец 18:32
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков в своем Instagram поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на то, что при новом главе государства ему все же удастся приехать в Киев, чтобы встретиться с поклонниками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено в 16:36
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено вчера в 10:19
Общество
В России увеличат количество мест для заправки электромобилей
По прогнозам Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, в ближайшие годы количество электрозарядных станций (ЭЗС) в стране может вырасти в два-три раза.
Обновлено в 15:00
Политика
Зеленский объяснил свое нарушение при голосовании
Обновлено в 10:12
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено 19 апреля в 08:02
Общество
Роструд назвал желаемый размер зарплаты жителей РФ
Роструд озвучил желаемый размер зарплаты жителей регионов РФ, изучив резюме из базы «Работа в России».
Обновлено в 21:35
Политика
МИД России прокомментировал итоги выборов на Украине
Статс-секретарь заместителя главы МИД России Григорий Карасин прокомментировал итоги второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 14:09
Политика
ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,01% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,65% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 50,18% протоколов.
Обновлено в 20:29
Авто
Автолюбитель оценил подержанный Toyota Land Cruiser 200 выпуска 2013 года
Первое, что заметил автолюбитель, это то, что на Toyota Land Cruiser 200 установлены очень хорошие шины.
Обновлено в 13:08
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока
Авиакомпания "Аэрофлот" открыла продажу билетов по субсидированным тарифам из Владивостока в Москву и Новосибирск на 2019 год, сообщает в понедельник администрация Приморья.
Обновлено в 21:13
Политика
Саакашвили увидел «российский след» в беспорядках в Панкисском ущелье
События в Панкисском ущелье обусловлены несколькими факторами, включая "интерес России к беспорядкам" в регионе.
Обновлено в 18:39
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Армия и оружие
Россия проведет наблюдательный полет над США
Российские инспекторы намерены провести наблюдательный полет над США на самолете Ту-214ОН, передает "Красная звезда".
Обновлено в 19:43
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
AMD RX Vega 64 превосходит NVIDIA RTX 2080 в World War Z на 20%
Модель RX Vega 64 все еще превосходит RTX 2080 Ti и RTX 2080, тогда как RX 580 уже отстает от RTX 2070 и находится ближе к RTX 2060.
Обновлено в 02:21
Шоу-бизнес
Появилось видео выступления Медведевой в латексном костюме
Российская фигуристка Евгения Медведева выступила с новой программой на шоу Ice Fantasia 2019, которое прошло в Южной Корее.
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 262
Обновлено в 20:59
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Политика
Топ-менеджер Альфа банка оскандалился с Крымом
Не попавший в правительство Владимира Путина бывший вице-премьер, а ныне первый заместитель председателя «Альфа-банка» Олег Сысуев обвинил Россию в захвате Крыма и признался в том, что девяностые годы были для него золотыми.
Обновлено в 12:30
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено в 20:50
Энергетика
Минэнерго объяснило ухудшение качества поступающей в Белоруссию нефти
Проблемы ухудшения качества нефти, которая из России поступает по трубопроводам в Белоруссию, носят технический характер и будут устранены в ближайшее время, сообщил журналистам представитель Минэнерго.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Более 3,6 тысячи животных погибли в Забайкалье от степных пожаров за два дня
По данным на утро 21 апреля, от пожаров пострадали 29 человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено в 21:14