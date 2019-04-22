Басков надеется, что ему разрешат приехать в КиевМосковский Комсомолец вчера в 18:32

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков в своем Instagram поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на то, что при новом главе государства ему все же удастся приехать в Киев, чтобы встретиться с поклонниками.

Басков надеется, что ему разрешат приехать в Киев

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