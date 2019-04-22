Политика
Басков надеется, что ему разрешат приехать в КиевМосковский Комсомолец вчера в 18:32
Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков в своем Instagram поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на то, что при новом главе государства ему все же удастся приехать в Киев, чтобы встретиться с поклонниками.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах на Украине
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Зеленский дал первые обещания по Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, победил в выборах главы государства, пообещал добиться прекращения огня в Донбассе, пишет в воскресенье, 21 апреля, ТАСС.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать на следующей неделе закон о государственном языке, если его примет Верховная рада.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 215
Обновлено вчера в 09:47
Армия и оружие
Сирийские суточные проплыли мимо моряков
Адвокат моряков в суде утверждал, что они приобрели право на выплату суточных, предусмотренных соответствующим постановлением правительства РФ, так как в 2016–2018 годах «выполняли специальные задачи» на кораблях в Сирии.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, Госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Порошенко признал поражение на выборах президента Украины
Признал свое поражение и победу Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины действующий президент страны Петр Порошенко 22 апреля в ходе пресс-конференции, транслируемой на его странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Белый дом пока не намерен публиковать ответ на доклад Мюллера
Помощники президента США Дональда Трампа пока не намерены публиковать подробный официальный ответ на доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшего приписываемое РФ вмешательство в американские выборы.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
С совещания в мэрии Челябинска вывели активиста
Обновлено в 00:48
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено вчера в 17:59
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено вчера в 06:47
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Футбол
Курбан Бердыев: «„Рубину“ не хватило концентрации. Обидное поражение»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после поражения от «Урала» (1:2) в 24-м туре чемпионата России поделился мнением об игре.
Обновлено вчера в 11:33
Космос
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено 20 апреля в 22:23
Авто
Модель Lada Siluet так и не стала серийной
В истории "АвтоВАЗа" было немало интересных концептов, которые так и не стали серийными версиями.
Обновлено в 00:28
Общество
Стало известно, как будут отдыхать россияне на майские праздники
Роструд напомнил о длинных майских выходных. В этом году первые майские праздники начинаются со среды и закончатся в воскресенье 5 мая.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Гаджеты
Повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Даже хороший гаджет, приобретенный за немалую сумму, быстро выйдет из строя, если допустить эти ошибки.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Общество
Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов
Обновлено вчера в 13:05
Армия и оружие
Военные летчики отработали тушение лесных пожаров в Новосибирской области
Обновлено в 00:38
Политика
В штабе Зеленского назвали переговоры с Россией приоритетом
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, лидирующего по данным экзит-полов, заявили о намерении вести переговоры с Россией, передает РБК.
Обновлено вчера в 15:25
Армия и оружие
В Сирии военная полиция РФ обнаружила по карте боевиков танк и схрон
Военная полиция РФ в сирийской Думе обнаружила карту с координатами позиций боевиков "Джейш аль-Ислам".
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
«Спартак» поздравил экс-тренера Карреру с днем рождения
Обновлено вчера в 19:01
Энергетика
Крыму подобрали надежного трейдера
Предполагается, что крупный, не опасающийся санкций трейдер сможет предложить крымским сетям АЗС стабильные оптовые цены, что позволит им снизить стоимость топлива на заправках, говорят два источника "Ъ".
Обновлено вчера в 17:53