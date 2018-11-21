Футбол

Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»
Мойка78
16:18

Баскетболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение в овертайме матча регулярного чемпионата Кубка Европы с итальянским "Тренто". Встреча закончилась со счетом 102:99 в пользу гостей.
Мойка7816:18

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Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»

Мойка7816:18

Баскетбольный «Зенит» сенсационно уступил итальянскому «Тренто»

Телеканал Санкт-Петербург15:22

Василий Карасев: «Помимо того, что мы не можем играть в тот баскетбол, в который хотим, нам просто не хватает сил»

Матч ТВ16:07

Василий Карасев: «Помимо того, что мы не можем играть в тот баскетбол, в который хотим, нам просто не хватает сил»

Sportbox.RU16:07

«Зенит» в овертайме проиграл «Тренто» в матче Кубка Европы

РИА Новости14:15

«Зенит» проиграл на домашнем паркете итальянскому «Тренто» в рамках Кубка Европы

Советский спорт14:29

Карасёв: если обыграем «Тренто», выходим дальше, поэтому будем играть от защиты

Чемпионат07:17
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 16:59, Ашберн
Футбол

Дзюба был признан лучшим игроком сборной России в Лиге наций

Болельщики назвали нападающего сборной России Артема Дзюбу лучшим игроком команды в матчах Лиги наций, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Динамо» потерпело поражение от «Перуджи» в матче Лиги чемпионов

Московский волейбольный клуб «Динамо» провел выездной матч против «Перуджи» в рамках Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:40
Футбол

Calciomercato: «Интер» и «Милан» хотят купить Влашича летом

Обновлено в 16:46
Футбол

«Енисею» в виде исключения разрешили сыграть с «Ахматом» в манеже

Матч между «Енисеем» и «Ахматом» состоится в манеже. Команды сыграют друг с другом в 16-м туре российской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:53
Футбол

Венгер считает, что ЧМ-2018 в России был больше похож на чемпионат Европы

«Надеюсь, в 2022 году состоится настоящий чемпионат мира, потому что мундиаль 2018 года был отличным, но он больше походил на чемпионат Европы с одной приглашённой командой — сборной Бразилии», — приводит слова французского специалиста beIN Sports.
Обновлено в 16:51
Футбол

Эдмилсон: Неймар совершил ошибку, покинув «Барселону» ради «ПСЖ»

Бывший футболист «Барселоны» Эдмилсон считает, что нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар, ранее выступавший за каталонскую команду, совершил ошибку, перейдя в стан парижан.
Обновлено в 16:38
Футбол

Козлов вернулся в общую группу «Динамо» в преддверии матча с «Енисеем»

Обновлено в 14:50
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера. Он проведет 50 суток в тюрьме

Государственный прокурор Копенгагена отклонил апелляцию Никласа Бендтнера о заключении его под стражу на 50 дней.
Обновлено в 16:40
Футбол

Прокуратура конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо

Генеральная прокуратура по вопросам правосудия и защиты окружающей среды конфисковала три автомобиля семьи Роналдиньо, информирует Globo Esporte.
Обновлено в 15:46
Футбол

Фернандеш попытался отсудить у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год

Португальский хавбек пытается через суд доказать, что в 2015 году московский клуб перечислил ему 230 миллионов рублей вместо 236.
Обновлено в 15:11
Футбол

Эвра показал, как целует, лижет и шлепает индейку

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра выложил видео, где совершает разные действия с сырой тушой индейки под музыку.
Обновлено в 16:42
Футбол

Калининградская область выделила «Балтике» 167 млн рублей

Губернатор региона Антон Алиханов заявил, что клубу выделят из бюджета 167 млн рублей.
Обновлено в 16:47
Футбол

Тренер сборной Египта назвал условие ухода Салаха из «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Египта Хавьер Агирре высказал мнение, что нападающий команды Мохамед Салах покинет «Ливерпуль», если не завоюет трофеи вместе с английской командой.
Обновлено в 15:54
Футбол

Валуев встретится с болельщиками перед матчем «Зенита» с «Ростовом»

Обновлено в 15:54
Футбол

Президент «Наполи» назвал условия возвращения Кавани

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал, при каких условиях состоится трансфер нападающего «ПСЖ» Эдинсона Кавани.
Обновлено в 13:13
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Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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