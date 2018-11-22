Футбол
Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»
Баскетбольный «Зенит» в овертайме упустил победу над «Тренто»Мойка78вчера в 16:18
Баскетболисты петербургского "Зенита" потерпели поражение в овертайме матча регулярного чемпионата Кубка Европы с итальянским "Тренто". Встреча закончилась со счетом 102:99 в пользу гостей.
Мойка78вчера в 16:18
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Василий Карасёв рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Доломити Тренто»
Невские Новостивчера в 23:01
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Футбол
Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»
Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 03:44
Футбол
Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник
Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
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Футбол
Болельщики назвали Дзюбу лучшим футболистом сборной РФ в Лиге наций
Обновлено в 03:51
Футбол
Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 03:17
Футбол
Лапорт: «Хочу соответствовать стандартам Рамоса»
Защитник "Манчестер Сити" Эмерик Лапорт хочет выйти на уровень Серхио Рамоса.
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Футбол
«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов
Обновлено в 02:51
Футбол
Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме
Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 03:26
Футбол
«Арсенал» планирует приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии»
Лондонский "Арсенал" планирует приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Вайгля, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:46
Футбол
Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю
Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
Футбол
Годин может перейти из «Атлетико» в «Милан»
Действующий контракт Година с «Атлетико» истекает следующим летом. «Милан» сейчас испытывает серьезные кадровые проблемы в защите.
Обновлено в 03:26
Футбол
Инфантино ожидает, что ЧМ-2022 в Катаре станет лучшим в истории
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории.
Обновлено в 02:57
Футбол
Футбольный матч «Енисей» – «Ахмат» пройдет в Красноярске
Как стало известно по итогам заседания бюро исполкома РФС, игру красноярского «Енисея» против грозненского «Ахмата» разрешили провести в манеже в виде исключения.
Обновлено в 03:48
Футбол
Дрогба подтвердил, что завершит карьеру
Обновлено в 03:50
Футбол
Игнашевич пошутил над современным поколением футболистов
Обновлено в 03:07
Футбол
Мбаппе не хватило двух голов до рекорда Анри
Форварду "ПСЖ" Килиану Мбаппе не хватило двух забитых мячей, чтобы повторить рекорд Тьерри Анри в сборной Франции.
Обновлено в 02:46