Футбол

Баскетбольный «Зенит» проиграл «Валенсии» в рамках Еврокубка
Gazeta.SPb
16:51

Встреча вновь состоится не на территории нашей команды, а в Саратове. Возможно, сине-бело-голубым не хватает поддержки преданных болельщиков. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что баскетбольный Зенит проиграл УНИКСу в Санкт-Петербурге матч Единой лиги ВТБ.
Gazeta.SPb16:51

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«Зенит» проиграл «Валенсии»

Sportbox.RU16:24

«Зенит» проиграл «Валенсии»

Матч ТВ16:24

38 очков Рейнольдса и Трушкина не спасли «Зенит» от поражения «Валенсии» в Еврокубке

Советский спорт16:23

«Зенит» проиграл «Валенсии»

Спорт-Экспресс16:19

21 очко Рейнольдса не спасло «Зенит» от поражения в матче с «Валенсией»

Чемпионат16:18

«Зенит» уступил «Валенсии» в матче Еврокубка

Sport24.ru16:21

«Валенсия» - «Зенит»: ответный ход

Все про Спорт рувчера в 16:53
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Футбол

Шальке-04 — Локомотив 1:0

Немецкий "Шальке-04" и российский "Локомотив" определились со стартовыми составами на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:37
Футбол

«Барса» и «Тоттенхэм» поделили очки и вышли в плей-офф ЛЧ

В другом матче группы В миланский «Интер» на своем поле сыграл вничью с ПСВ — 1:1. «Барселона» с 14 очками вышла в 1/8 финала с первого места.
Обновлено в 17:45
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Црвену» и вышел в плей-офф с первого места

"ПСЖ" начал с места в карьер и уже первый созданный момент у ворот Милана Боряна привел к взятию сербских владений.
Обновлено в 17:06
Футбол

Бекао занимается в общей группе в преддверии матча с «Реалом»

Отмечается, что все футболисты занимаются в общей группе, включая защитника Родриго Бекао, чье участие в игре было под вопросом из-за травмы бедра.
Обновлено в 14:12
Футбол

«Ливерпуль» теряет ван Дейка на следующий еврокубковый матч

Защитник "Ливерпуля" Виргил ван Дейк не поможет своей команде в следующем еврокубковом матче.
Обновлено в 16:38
Футбол

«Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с Туре

Греческий футбольный клуб «Олимпиакос» объявил о досрочном расторжении контракта с ивуарийским полузащитником Яя Туре.
Обновлено в 13:33
Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Второй год подряд «Джентльменом года» становится футболист «Спартака». В прошлом году награду получил вратарь Артем Ребров.
Обновлено в 16:05
Футбол

«Барселона» оценила Дембеле в 400 млн евро

«Барселона» установила ценник на Усмана Дембеле.
Обновлено в 16:21
Футбол

«Манчестер Сити» купит вратаря «Коламбуса» Стеффена в 2019 году

Голкипер "Коламбуса" Зак Стеффен станет игроком "Манчестер Сити" летом 2019 года, информирует официальный Твиттер американского клуба.
Обновлено в 14:35
Футбол

Анри: «Монако» проведет ротацию состава в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри намерен перекроить состав и произвести ротацию в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».
Обновлено в 06:48
Происшествия

14-летний вратарь умер из-за травмы на футбольном поле

Обновлено в 13:26
Футбол

«Спартак» зимой может подписать полузащитника «Леванте»

Российский клуб может подписать футболиста в зимнее трансферное окно, но еще не договорился с «Леванте» по стоимости трансфера.
Обновлено в 17:34
Футбол

Гаскойн не признал вину по делу о сексуальном домогательстве

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн не признал себя виновным по делу о сексуальном домогательстве.
Обновлено в 13:19
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 13:12
Футбол

Нападающий ЦСКА Жиронкин перенес операцию

Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин во вторник перенес операцию в связи с травмой голеностопного сустава, информирует официальный сайт армейцев.
Обновлено в 13:01
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