Встреча вновь состоится не на территории нашей команды, а в Саратове. Возможно, сине-бело-голубым не хватает поддержки преданных болельщиков. Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что баскетбольный Зенит проиграл УНИКСу в Санкт-Петербурге матч Единой лиги ВТБ.

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