Футбол
Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал ЕвролигиВести ФМ 01:41
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Баскетболисты московского ЦСКА завоевали путевку в финал Евролиги. В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90. В решающем матче столичные армейцы в воскресенье сыграют с турецкой командой «Анадолу Эфес».
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«Да я ######## уже в полуфиналах проигрывать!». ЦСКА в этом году не уступает «Реалу»
Sports.ruвчера в 19:58
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