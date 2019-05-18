Футбол

Баскетболисты московского ЦСКА прошли в финал ЕвролигиВести ФМ 01:41

ЦСКА
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Баскетболисты московского ЦСКА завоевали путевку в финал Евролиги. В полуфинале турнира «Финал четырех» в Испании армейцы нанесли поражение действующему победителю Евролиги мадридскому «Реалу» – 95:90. В решающем матче столичные армейцы в воскресенье сыграют с турецкой командой «Анадолу Эфес».
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