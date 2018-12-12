Баскетбол
Краснодарский "Локомотив" переиграл хорватскую "Цедевиту" со счетом 80:76 в матче группового турнира Кубка Европы.
Спорт-Экспресс13:51
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Баскетбол
Дэвид Кравиш: «„Автодор“ растет как команда»
Центровой «Автодора» Дэвид Кравиш после победы над «Катайей» (98:57) в Кубке ФИБА-Европа отметил, что «Автодор» растет как команда.
Обновлено в 13:30
Баскетбол
Баскетболистки МБА проиграли «Галатасараю» в матче Кубка Европы
Обновлено в 14:31
Баскетбол
Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк посещает матчи «Торонто»
Президенты и генеральные менеджеры клубов НБА почти никогда не посещают матчи, в которых не участвует их команда, отмечает издание.
Обновлено в 12:28
Баскетбол
Кайл Хайнс – в рубрике «Focus on»
Центровой ЦСКА Кайл Хайнс накануне матча Евролиги с «Химками» стал героем рубрики «Focus on».
Обновлено в 14:30
Баскетбол
Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»
Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич признался, что ни чуть не удивлен фантастическим дебютом в НБА его партнера по сборной Словении Луки Дончича.
Обновлено в 12:44
Баскетбол
«Надежда» крупно уступила «Польковице» в матче Евролиги
Российский клуб "Надежда" проиграл польской "Польковице" в гостях со счетом 36:70.
Обновлено в 14:42
Баскетбол
Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»
Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол
Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»
Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол
«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа
Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол
Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»
Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол
Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»
Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол
Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк
Защитник «Рокетс» Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк и был признан автором лучшего данка игрового дня в НБА.
Обновлено в 02:40
Баскетбол
Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне
Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол
Джимми Батлер избежал серьезной травмы
Защитник «Сиксерс» Джимми Батлер избежал серьезной травмы паха. Батлер получил повреждение в игре с «Пистонс» в понедельник.
Обновлено в 02:33
Баскетбол
Душан Алимпиевич: «Игра „Автодора“ принесла мне больше удовлетворения, чем сама победа»
Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич признался, что игра его команды в матче Кубка ФИБА-Европа с «Катайей» принесла ему больше удовлетворения, чем сама победа (98:57).
Обновлено в 13:59