Баскетбол

«Локомотив» обыграл «Цедевиту» в Кубке Европы
Спорт-Экспресс
13:51

Краснодарский "Локомотив" переиграл хорватскую "Цедевиту" со счетом 80:76 в матче группового турнира Кубка Европы.
Спорт-Экспресс13:51

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УНИКС выиграл в матче с «Уникахой» и гарантировал себе первое место в группе Кубка Европы

Татар-информ13:50

21 очко Макколлума помогло УНИКСу победить «Уникаху»

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УНИКС обыграл «Уникаху» и обошел ее в таблице

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УНИКС одержал пятую победу кряду в Еврокубке, обыграв «Уникаху»

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Луис Казимиро: Мы проиграли в деталях

Kazanfirst.ru13:37

«Локомотив» обыграл «Цедевиту» в Кубке Европы

Спорт-Экспресс13:51

УНИКС обыграл «Уникаху» на групповом этапе Еврокубка

Sport24.ru13:03
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Баскетбол

Дэвид Кравиш: «„Автодор“ растет как команда»

Центровой «Автодора» Дэвид Кравиш после победы над «Катайей» (98:57) в Кубке ФИБА-Европа отметил, что «Автодор» растет как команда.
Обновлено в 13:30
Баскетбол

Баскетболистки МБА проиграли «Галатасараю» в матче Кубка Европы

Обновлено в 14:31
Баскетбол

Президент «Клипперс» Лоуренс Фрэнк посещает матчи «Торонто»

Президенты и генеральные менеджеры клубов НБА почти никогда не посещают матчи, в которых не участвует их команда, отмечает издание.
Обновлено в 12:28
Баскетбол

Кайл Хайнс – в рубрике «Focus on»

Центровой ЦСКА Кайл Хайнс накануне матча Евролиги с «Химками» стал героем рубрики «Focus on».
Обновлено в 14:30
Баскетбол

Горан Драгич: «Игра Луки Дончича в НБА не удивляет меня»

Разыгрывающий «Майами» Горан Драгич признался, что ни чуть не удивлен фантастическим дебютом в НБА его партнера по сборной Словении Луки Дончича.
Обновлено в 12:44
Баскетбол

«Надежда» крупно уступила «Польковице» в матче Евролиги

Российский клуб "Надежда" проиграл польской "Польковице" в гостях со счетом 36:70.
Обновлено в 14:42
Баскетбол

Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в матче с «Атлантой»

Согласно сообщению The Dallas Morning News, форвард «Мэверикс» Дирк Новицки может дебютировать в нынешнем сезоне в сегодняшнем матче с «Атлантой».
Обновлено в 12:04
Баскетбол

Майк Д’Антони: «Скамейка выиграла матч с „Портлендом“»

Главный тренер «Рокетс» Майк Д’Антони после победы над «Портлендом» (111:104) отдал должное запасным игрокам.
Обновлено в 03:06
Баскетбол

«Индиана» может обменять Дэррена Коллисона или Кори Джозефа

Согласно сообщению ESPN.com, «Индиана» по ходу нынешнего сезона может обменять одного из своих разыгрывающих – Дэррена Коллисона или Кори Джозефа.
Обновлено в 11:19
Баскетбол

Сельчук Эрнак возглавит «Дарушафаку»

Новым главным тренером «Дарушафаки» станет Сельчук Эрнак.
Обновлено в 09:51
Баскетбол

Виктор Оладипо может вернуться в строй в матче с «Милуоки»

Защитник «Индианы» Виктор Оладипо имеет шанс сыграть в матче с «Милуоки» в среду. Участие лидера «Пэйсерс» в игре находится «под вопросом».
Обновлено в 08:12
Баскетбол

Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк

Защитник «Рокетс» Джеральд Грин исполнил эффектный путбэк и был признан автором лучшего данка игрового дня в НБА.
Обновлено в 02:40
Баскетбол

Мицич, Швед и новый «Жальгирис». Чем удивляет Евролига в новом сезоне

Взглянув на турнирную таблицу Евролиги после одиннадцати туров, сложно заметить какие-то тектонические сдвиги или сюрпризы, которые не просматривались до начала октября.
Обновлено в 11:03
Баскетбол

Джимми Батлер избежал серьезной травмы

Защитник «Сиксерс» Джимми Батлер избежал серьезной травмы паха. Батлер получил повреждение в игре с «Пистонс» в понедельник.
Обновлено в 02:33
Баскетбол

Душан Алимпиевич: «Игра „Автодора“ принесла мне больше удовлетворения, чем сама победа»

Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич признался, что игра его команды в матче Кубка ФИБА-Европа с «Катайей» принесла ему больше удовлетворения, чем сама победа (98:57).
Обновлено в 13:59
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УНИКС
Спортивный клуб
Российский баскетбольный клуб из Казани. Выступает в Единой лиге ВТБ и Еврокубке. УНИКС - аббревиатура от «Университет - Культура - Спорт».
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Малага
Испанский баскетбольный клуб из города Малага. В Европе также известен под «спонсорским» названием «Уникаха», по названию крупной финансовой группы.
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