Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал ЕвролигиТАСС 17:09

"Реал" по итогам регулярного сезона Евролиги стал третьим. В финале ЦСКА встретится с турецким "Анадолу Эфес", победившим в своем полуфинале "Фенербахче". Финал и матч за третье место пройдут 19 мая.

Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги

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