Футбол
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал ЕвролигиИзвестия вчера в 19:20
ЦСКА—
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
Показать детали
Скрыть
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90. Таким образом армейцы проходят в финал турнира, где сыграют с турецкой «Анадолу Эфес». Игра с «Реалом» получилась напряженной.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым Украине
Обновлено в 07:01
Футбол
«Оренбург» и «Уфа» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Тренерские штабы футбольных клубов «Оренбург» и «Уфа» определились со стартовыми составами на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги с участием их команд.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Башкирии инвалида без обеих ног оштрафовали за нескошенную траву
Как сообщает телеграм-канал Mash, сельсовет деревни Казанка оштрафовал 65-летнего Виктора Ананьева на 500 рублей за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
Обновлено вчера в 02:09
Хоккей
Сборная России победила Латвию на ЧМ по хоккею
Сборная России одержала пятую подряд победу на чемпионате мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук показала в Instagram стройную фигуру в бикини
Юлия Ковальчук разместила в Instagram фото в бикини.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
«А как они вкалывают уколы!»: Лолита оригинально поздравила медсестер с праздником
Обновлено в 06:39
Политика
Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана в субботу, 18 мая, освободил из-под ареста бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с грузовиком
В Московской области при столкновении легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, среди них один ребенок.
Обновлено в 08:48
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Общество
Директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media вызвали в полицию после протестов в Екатеринбурге
Журналиста и директора сети городских порталов Hearst Shkulev Media Рината Низамова вызвали на беседу с полицией в качестве свидетеля после массовых акций протеста в Екатеринбурге.
Обновлено в 07:14
Происшествия
На Кубани учительница трех поколений семьи Кадыровых погибла в ДТП
Как ранее сообщали в пресс-службе парламента Чечни, Вера Дерябина также обучала детей Рамзана Кадырова в Центороевской средней школе.
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Вице-канцлер Австрии раскрыл детали скандального видео
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, который оказался в центре коррупционного скандала, раскрыл детали компрометирующего его видео.
Обновлено в 08:43
Космос
Российские ученые зафиксировали странные перемещения на Венере
Обновлено 16 мая в 19:02
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Петербурге задержали мужчину, скрывшегося от сотрудников ДПС
Водителя, который скрылся от сотрудников ДПС, задержали и доставили в отделение полиции.
Обновлено в 07:12
Транспорт
Первые станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в июне
Первые четыре станции Некрасовской линии столичной подземки запустят в начале июня.
Обновлено в 07:15
Кино
Российский фильм «Вместе против мафии» победил на кинофестивале в США
Документальный фильм российского производства «Вместе против мафии» стал победителем фестиваля независимого кино WorldFest в США, сообщает «Русский мир».
Обновлено в 08:07
Общество
Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»
По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено 16 мая в 07:40
Политика
Уральцы хотят засудить Соловьёва за слова о городе
Жители Екатеринбурга могут подать иск в суд на российского журналиста Владимира Соловьева, назвавшего их город «городом бесов», сообщает URA.RU.
Обновлено в 08:09
Футбол
Зидан — о ситуации с сыном и Луниным: делаю то, что считаю нужным
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал решение сделать сына, Луку, вторым вратарём команды в следующем сезоне.
Обновлено в 06:59
Музыка
В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»
Обновлено в 04:27
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Политика
Порошенко дал несколько советов Зеленскому
Президент Украины Петр Порошенко посоветовал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому сохранять доверие ЕС, укреплять проукраинскую международную коалицию и создать предпосылки для подачи заявки на членство в ЕС в 2023 году.
Обновлено в 07:17
Авто
KIA Sportage 2019 с новым дизайном вызвал ажиотажный спрос
В начале текущего года компания KIA вывела на рынок новую модификацию кроссовера Sportage 2019 с альтернативным дизайном.
Обновлено вчера в 22:46
Технологии
ЦПК: отдача от российского сегмента МКС вырастет благодаря модулю «Наука»
Научная отдача от российского сегмента МКС резко вырастет после пристыковки к нему Многофункционального лабораторного модуля "Наука", сообщил в интервью РИА Новости начальник Центра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье
Выявлена причина роста заболеваемости раком кишечника у молодых людей
За последние десять лет в странах с высоким уровнем дохода выросло число заболевших раком толстой кишки и прямой кишки среди людей в возрасте до 50 лет, передает Medicalxpress.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
Мэр Екатеринбурга согласился на референдум о храме в центре города
В результате мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал передать информацию о результатах обсуждения в городскую думу и обратиться к депутатам с предложением провести референдум.
Обновлено в 05:01
Политика
Движение поездов по Крымскому мосту откроют досрочно
Движение по железнодорожной части Крымского моста будет открыто раньше запланированных сроков.
Обновлено в 07:06