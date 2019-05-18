Футбол

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Реал» и вышли в финал ЕвролигиИзвестия вчера в 19:20

ЦСКА
Реал Мадрид
95 – 90
Матч завершён
Баскетбол, Евролига
Полуфинал, вчера
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Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский «Реал» в полуфинале Евролиги со счетом 95:90. Таким образом армейцы проходят в финал турнира, где сыграют с турецкой «Анадолу Эфес». Игра с «Реалом» получилась напряженной.
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