Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата ЕвропыРИА Новости 13:56

В составе белорусской сборной самой результативной стала Мария Попова (15 очков), Татьяна Лихтарович (10 очков, 11 подборов) сделала дабл-дабл. Сборная России, потерпев два поражения и одержав одну победу, заняла третье место в группе и вышла в 1/8 финала турнира.
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Виеру: выход в плей-офф Евробаскета — это только начало, дальше будет сложнее

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Выжили в «группе смерти». Россия – в плей-офф женского Евробаскета

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Россиянки прорвались в плей-офф. Есть первая победа!

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Героическое спасение. Баскетболистки сборной России смогли выйти в плей-офф ЧЕ

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Бельгия – Сербия, прогноз на матч женского Евробаскета 2019

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Евробаскет-2019. Женщины. Россия обыграла Беларусь, Сербия встретится с Бельгией и другие матчи

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Два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова — Сергей Меликов и Сергей Милейко — подали рапорты об увольнении, пишет «Коммерсантъ».
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В ходе запуска ракеты-носителя Atlas-5 с российским двигателем РД-180 произошла нештатная ситуация, передает РИА "Новости".
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Умер один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов

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В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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В ночь с 30 июня на 1 июля в Кемерове произошел пожар, в результате которого полностью сгорели две иномарки.
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Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов.
Обновлено в 20:58
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

Пособия С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы для неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (попечителей) составят 10 тыс. руб. вместо 5,5 тыс. Маркировка товаров С 1 июля, согласно распоряжению правительства, начинается эксперимент по маркировке обуви, выпущенной в России или импортируемой в страну.
Обновлено в 03:01
Кино

«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат

Фильм ужасов "Проклятие Аннабель - 3" возглавил российский кинопрокат по итогам выходных.
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ЛЕВ Знакомство, которому вы не придали никакого значения, может кардинально изменить вашу жизнь.
Обновлено в 08:42
Экономика

Суд сохранил обеспечительные меры по иску «Финвижн» об отмене допэмиссии «Восточного»

ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, банк просил суд принять решение об установлении цены размещения акции не ниже 3,82 копеек за акцию.
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Орбакайте прокомментировала конфликт с Пугачевой

Певица Кристина Орбакайте прокомментировала слухи в СМИ о своем конфликте с матерью Аллой Пугачевой.
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Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына

Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
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Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях

Базовая математика, русский язык и обществознание стали самыми популярными для сдачи в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) у учащихся в колониях, сообщили РИА Новости в Рособрнадзоре.
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Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Политика

Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать в России.
Обновлено в 11:24
Общество

Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
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В России вступили в силу новые правила о «звёздности» гостиниц

С 1 июля в России вступили в силу новые правила, которые касаются присвоения звёзд гостиницам.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие

Четверо погибли при ракетном обстреле под Дамаском

Четыре человека погибли и 21 получил ранения при ракетном обстреле со стороны израильских ВВС в сельской местности в районе столицы Сирии Дамаска, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.
Обновлено в 20:05
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Названы необычные инфекции, которыми заражаются российские туристы

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В драке журналистов США и КНДР пострадала пресс-секретарь Трампа

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Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра.
Обновлено в 22:03
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Ученые обнаружили новое свойство света

В своей статье, опубликованной в журнале Science, группа описывает, как им удалось обнаружить новое свойство и возможное его использование.
Обновлено 28 июня в 13:45
Экономика

В России с 1 июля появятся новые ограничения по займам

С 1 июля начинает действовать новое единое ограничение предельной задолженности по взятым на срок до 1 года кредитам и займам.
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Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон покинет ЕС в установленный срок "назло" президенту России Владимиру Путину.
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В 1982 году Япония прекратила добывать китов с коммерческими целями.
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«Алладин» стал самым успешным фильмом в карьере Уилла Смита

Смит отметил, что до этого самым просматриваемым стал «День независимости», снятый в 1996 году.
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Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
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