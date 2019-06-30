Спорт
Баскетболистки сборной России вышли в плей-офф чемпионата ЕвропыРИА Новости 13:56
В составе белорусской сборной самой результативной стала Мария Попова (15 очков), Татьяна Лихтарович (10 очков, 11 подборов) сделала дабл-дабл. Сборная России, потерпев два поражения и одержав одну победу, заняла третье место в группе и вышла в 1/8 финала турнира.
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