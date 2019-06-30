Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победойГазета.Ru 15:29

Самой результативной баскетболисткой в сборной России стала Мария Вадеева, которая набрала 21 очков, а также совершила 13 подборов. Благодаря этой победе, которая стала первой на групповом этапе, Россия заняла третью строчку в группе и вышла в плей-офф европейского первенства.

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Россиянки пробились в плей-офф Евробаскета с одной победой

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