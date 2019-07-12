Баскетбол
Баскетболист Серхио Родригес покинет ЦСКАREGNUM 08:56
Защитник Серхио Родригес покинет московский ЦСКА. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба баскетбольного клуба. Отмечается, что контракт с испанским баскетболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика
Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Общество
«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений
Обновлено в 08:58
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Политика
Путин поручил увековечить память нобелевского лауреата Алферова
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 10:50
Экономика
Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Кино
Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
Известную певицу отправили в психушку в Москве
Обновлено в 06:38
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн
Обновлено в 10:59
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла
В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем
Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие
В Турцию начались поставки С-400
"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах
Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Здоровье
Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России
Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Авто
Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150
Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти
Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.
Обновлено в 11:33
Футбол
«Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак»
Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешел в бельгийский «Генк». Новый клуб 20-летнего хавбека уже подтвердил трансфер игрока.
Обновлено в 11:28