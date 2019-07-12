Баскетбол

Баскетболист Серхио Родригес покинет ЦСКАREGNUM 08:56

Защитник Серхио Родригес покинет московский ЦСКА. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба баскетбольного клуба. Отмечается, что контракт с испанским баскетболистом был разорван по обоюдному согласию сторон.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Родригес подпишет трёхлетний контракт с «Миланом»

Чемпионат11:06

ЦСКА официально объявил об уходе Родригеса

Нева Спорт03:48

Серхио Родригес: «Настал идеальный момент для расставания с ЦСКА»

Sportbox.RU05:06

Серхио Родригес покинул ЦСКА

Спорт-Экспресс03:26

ЦСКА объявил об уходе Серхио Родригеса

Sport24.ru03:35

Серхио Родригес: «Настал идеальный момент для расставания с ЦСКА»

Матч ТВ05:06

Три испанских клуба сделали предложения Серхио Родригесу

Sports.ru10 июля в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Происшествия

Катамаран с туристами перевернулся при сплаве в Карачаево-Черкесии

Обновлено в 11:17
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Политика

Зеленский внес законопроект о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-главы страны Петра Порошенко и его команды, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:50
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Обновлено в 08:58
Общество

ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Политика

Путин поручил увековечить память нобелевского лауреата Алферова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увековечивании памяти лауреата Нобелевской премии Жореса Алферова.
Обновлено в 10:50
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Политика

Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»

В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Кино

Режиссер «Рокетмена» снимет третью часть «Шерлока Холмса»

Обновлено вчера в 14:47
Происшествия

Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у организации «21 ВЕК»

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 12 июля 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация «21 ВЕК» (Общество с ограниченной ответственностью), НКО «21 ВЕК» (ООО), рег. №3309-К, г. Санкт-Петербург (приказ Банка России от 12 июля 2019 года №ОД-1622)», — говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:30
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Футбол

«Барселона» купила Гризманна у «Атлетико» за €120 млн

Обновлено в 10:59
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Москвичка на прогулке упала в парке в водосток и исчезла

В Москве 26-летняя женщина во время прогулки с друзьями в дендропарке 30 июня упала в водосток и бесследно пропала.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

В Турцию начались поставки С-400

"Первая партия компонентов ЗРК С-400 поступила на авиабазу Мюртед в Анкарку", - сообщила турецкая сторона.
Обновлено в 05:27
Политика

Путин прокомментировал предложение Зеленского о переговорах

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести переговоры с участием лидеров США, Британии, ФРГ и Франции.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика

В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения

"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Здоровье

Минздрав назвал самые распространенные виды рака в России

Самым распространенным онкологическим заболеванием в 2018 году стал рак кожи — 78,5 тыс. случаев.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

Россиянки станцевали тверк на фоне деревьев и заинтересовали полицию

Обновлено в 10:43
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Авто

Ателье Roush создало самую быструю вариацию пикапа Ford F-150

Компания Roush заявила о том, что их Ford F-150 Nitemare является самым быстрым в мире пикапом.
Обновлено вчера в 13:11
Политика

Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти

Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.
Обновлено в 11:33
Футбол

«Генк» объявил о переходе Яниса Хаджи, которым интересовался «Спартак»

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перешел в бельгийский «Генк». Новый клуб 20-летнего хавбека уже подтвердил трансфер игрока.
Обновлено в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Родригес Гомес
Испанский баскетболист
Испанский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду ЦСКА. В составе национальной сборной Испании стал чемпионом мира 2006 года и чемпионом Европы 2015 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное