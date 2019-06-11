Футбол
Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКАТАСС 08:08
Американский баскетболист Кори Хиггинс покинул состав ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Отмечается, что 29-летний спортсмен покинул московский клуб по истечении контракта.
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Экономика
Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну
Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты
Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Общество
Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи
Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Интернет
Крупнейший банк в Южной Корее начнет работать с криптовалютой
Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес
Алибасов вышел из комы и потерял память
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Трое погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале
Обновлено в 01:44
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2
Обновлено в 10:37
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес
L’One ушел из Black Star со скандалом
Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Спорт
IBU определился с датами ближайших чемпионатов мира
Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определился с датами проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов.
Обновлено в 08:57
Экономика
Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере
По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.
Обновлено в 10:24
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня
Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 08:59
Игры
Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers
На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Боковые подушки безопасности кроссовера GLB предназначены для защиты пассажиров третьего ряда, и Mercedes-Benz отмечает, что здесь даже есть точки крепления для детских сидений.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27