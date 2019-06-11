Футбол

Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКАТАСС 08:08

Американский баскетболист Кори Хиггинс покинул состав ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Отмечается, что 29-летний спортсмен покинул московский клуб по истечении контракта.
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Хантер: хотелось бы и дальше играть с Хиггинсом

РИА Новости09:52

Хиггинс официально покинул московский ЦСКА

ProstoProSport10:28

Кори Хиггинс: «Буду рассказывать о ЦСКА своим внукам»

Sports.ru07:40

Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКА

ТАСС08:08

Хиггинс покидает ЦСКА

Советский спорт08:05

БК ЦСКА объявил об уходе Хиггинса. Накануне он стал победителем Единой лиги ВТБ

Sport24.ru10:20

Хиггинс: это моя последняя игра за ЦСКА

Чемпионатвчера в 16:10
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Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова

Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Общество

Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»

«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Экономика

Суд решил немедленно передать 10% акций банка «Восточный» Аветисяну

Амурский арбитраж обязал Evison (кипрская структура инвестфонда Baring Vostok, который основал Майкл Калви) немедленно исполнить решение о передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 05:15
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
Общество

Россельхознадзор осудил идею не уничтожать санкционные продукты

Как заявила в эфире радиостанции "Говорит Москва" представитель ведомства Юлия Мелано, это предложение настолько не проработано, что кажется странным выдвижение идеи широкой общественности.
Обновлено в 08:59
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Интернет

Крупнейший банк в Южной Корее начнет работать с криптовалютой

Крупнейший банк в Южной Корее Kookmin Bank запустит собственный криптовалютный-кастодиальный сервис.
Обновлено в 10:17
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Алибасов вышел из комы и потерял память

Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Трое погибли в результате взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 01:44
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Гаджеты

Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2

Обновлено в 10:37
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено в 09:52
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Спорт

IBU определился с датами ближайших чемпионатов мира

Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) определился с датами проведения чемпионатов мира 2021 и 2023 годов.
Обновлено в 08:57
Экономика

Мантуров доложил Путину об успехах в инвестиционной сфере

По словам Дениса Мантурова, за три года заключено 40 масштабных соглашений.
Обновлено в 10:24
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика

Гусев предложил провести акцию в защиту Голунова 16 июня

Председатель Союза журналистов Москвы, председатель комиссии по правам журналистов Совета при президенте по развитию гражданского общества Павел Гусев обратился в мэрию с предложением провести акцию в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова 16 июня.
Обновлено в 08:59
Игры

Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers

На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.
Обновлено в 04:42
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

Обновлено в 10:37
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Боковые подушки безопасности кроссовера GLB предназначены для защиты пассажиров третьего ряда, и Mercedes-Benz отмечает, что здесь даже есть точки крепления для детских сидений.
Обновлено вчера в 22:43
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено вчера в 14:27
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Кори Хиггинс
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб ЦСКА.
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