Футбол
Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКАТАСС 08:08
Американский баскетболист Кори Хиггинс покинул состав ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Отмечается, что 29-летний спортсмен покинул московский клуб по истечении контракта.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД
Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В Турции в результате ДТП погибла семья из России
Обновлено в 11:03
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
Украина вышла в финал чемпионата мира U20
В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла национальную команду Италии со счётом 1:0 и вышла в финал.
Обновлено в 13:39
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Председатель регионального географического общества Зураб Гаджиев заявил, что сторона трассы, на которой был установлен знак, относится к Чеченской Республике, просто раньше там не было соответствующих указателей.
Обновлено в 09:16
Футбол
Крымские клубы могут появиться в Лиге Европы
Президент Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха обявил, что крымские клубы могут получить праву участвовать в Лиге Европы, сообщают "РИА Новости".
Обновлено в 11:20
Общество
Назван средний возраст вступления россиян в брак
Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Экономика
Отток капитала из России в январе—мае увеличился почти в два раза
По предварительным данным, отток капитала из России за период с января по май 2019 года вырос почти в два раза и составил $35,2 млрд по сравнению с $18,9 млрд прошлого года, сообщается на официальном сайте ЦБ России.
Обновлено в 12:18
Политика
Зеленский отменил часть указов Порошенко
Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Украины Петра Порошенко о назначениях членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 08:12
Кино
Майкл Рукер снимется в сериале «Тёмная башня» по романам Стивена Кинга
Майкл Рукер («Стражи Галактики», «Ходячие мертвецы») снимется в сериале «Тёмная башня» по мотивам цикла романов Стивена Кинга.
Обновлено в 03:26
Футбол
Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом 2018 года
Обновлено в 11:33
Политика
Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ
Назначенный сегодня президентом Зеленским глава Службы внешней разведки Украины Владислав Бухарев имеет медаль «За боевое содружество» ФСБ РФ.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Собянин прокомментировал решение по делу Голунова
Сергей Собянин оценил работу ГУВД и МВД в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:59
Общество
День России отпразднуют в 28 столичных парках
Обновлено 09 июня в 18:00
Политика
Инициатор марша в поддержку Ивана Голунова выступил против возможной отмены завтрашней акции
Не ходить на завтрашний марш ранее сегодня призвала гендиректор сайта Медуза Галина Тимченко.
Обновлено в 13:02
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Кипром
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч отборочного турнира Евро-2020 против Кипра.
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
С сайта МВД удалили новости о деле Ивана Голунова
Дело Ивана Голунова: 8 июня корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, известного своими расследованиями о коррупции в московской мэрии, отправили под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Обновлено в 13:19
Политика
Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым
Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.
Обновлено в 11:06
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Спорт
Раздевалку баскетболистов «Химок» ограбили во время матча
Неизвестный ограбил раздевалку подмосковного баскетбольного клуба «Химки» во время матча с московским ЦСКА.
Обновлено в 09:31
Игры
«Ведьмак 3» выйдет на Nintendo Switch
Студия CD Projekt Red анонсировала выход ролевой игры «Ведьмак 3» на платформе Nintendo Switch. Анонс состоялся в рамках выставки Е3.
Обновлено в 12:43
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Актер Андрей Биланов встретился с двумя своими невестами
Артист все же не теряет надежду устроить свою личную жизнь и заводит романы. В данный момент у Андрея Биланова две невесты.
Обновлено в 09:05
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на встрече с российским омбудсменом Татьяной Москальковой заявила о возможности освобождения всех арестованных и осужденных на Украине россиян.
Обновлено в 12:44
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40