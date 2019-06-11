Хиггинс официально покинул московский ЦСКАProstoProSport 10:28

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила об уходе американского защитника Кори Хиггинса. Баскетболист выступал за армейцев на протяжении четырех лет. Он перешел в столичный клуб из «Газиантепа» и помог команде выиграть два титула Евролиги и четыре – Единой лиги ВТБ.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Экономика Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Происшествия Уголовное преследование Голунова прекращено МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.

Финансы Индексы МосБиржи и РТС снизились из-за отсечки дивидендов Сбербанка Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен большинства blue chips после ралли накануне, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 0,8-1% из-за отсечки дивидендов в акциях Сбербанка с учетом расчетов "Т+2", хотя внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы, отыгрывая решение президента США Дональда Трампа не вводить пошлины на импорт товаров из Мексики.

Авто Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Кино Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2» Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.

Общество ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Политика Украинцы снова просят Зеленского «немедленно» вернуть воду в Крым Новая петиция была опубликована на сайте официального интернет-представительства президента Украины На Украине требуют "немедленно и без всяких условий" вернуть воду в Крым.

Политика Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.

Политика Козак заявил, что федерализацию Молдавии предложила Демпартия По словам вице-премьера, руководитель ДПМ Владимир Плахотнюк предлагал федерализацию наряду с радикальной сменой внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Происшествия Жертвой крупного пожара на острове Кего в Архангельске стал мужчина Сегодня в третьем часу дня на острове Кего в Архангельске произошли пожары сразу в пяти частных домах по улице Тимуровской.

Игры Опубликован трейлер игры Marvel’s Avengers На выставке E3 2019 мировая общественность увидела первый сюжетный трейлер игры Marvel’s Avengers.

Авто Названы регионы РФ, где лучше всего покупать подержанные авто Калининградская область является лидером списка во возрастным данным машин с пробегом, которым в среднем 15,7 года.

Культура Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.