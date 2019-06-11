Футбол

Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКАТАСС 08:08

Американский баскетболист Кори Хиггинс покинул состав ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба столичной команды. Отмечается, что 29-летний спортсмен покинул московский клуб по истечении контракта.
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Баскетболист Хиггинс покинул ЦСКА

ТАСС08:08

Хиггинс официально покинул московский ЦСКА

ProstoProSport10:28

БК ЦСКА объявил об уходе Хиггинса. Накануне он стал победителем Единой лиги ВТБ

Sport24.ru10:20

«Грустно, что Хиггинс покидает семью ЦСКА. Это были великолепные четыре года». Президент и главный тренер ЦСКА попрощались с Хиггинсом

Матч ТВ08:56

Данк Кори Хиггинса – лучший момент финальной серии Единой лиги ВТБ

Sports.ru15:14

Хиггинс покидает ЦСКА

Советский спорт08:05

Хиггинс: это моя последняя игра за ЦСКА

Чемпионатвчера в 16:10
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Футбол

Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено в 16:50
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что перекройки границы с Чечней не будет, а ситуацию хотела "разогреть" некоторая часть населения в своих узкокорыстных интересах.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Происшествия

Журналист Голунов вышел на свободу

Обновлено в 13:57
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова пересеклась с Резо Гигинеишвили и его новой девушкой

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили давно развелись, но остались в приятельских отношениях.
Обновлено в 06:34
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия

В Саратовской области проверяют данные о выброшенных копиях паспортов

Следователи в городе Балаково Саратовской области проводят проверку сообщения о том, что в заброшенном здании обнаружены коробки и мешки с копиями паспортов и банковских договоров, сообщило во вторник областное СУСК.
Обновлено в 15:27
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Армия и оружие

В Судане возобновились переговоры между военными и оппозицией

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед является медиатором политических переговоров в Судане по поручению Африканского союза.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Политика

Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину

Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Политика

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38
Спорт

Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга

Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено в 13:12
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Футбол

Италия вырвала победу у Боснии, Армения в гостях победила Грецию

В другой игре группы J Армения в гостях вырвала победу у Греции – 3:2.
Обновлено в 16:44
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Авто

В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle

Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:39
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Общество

В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

Обновлено в 04:53
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Здоровье

Врачи выявили неожиданную пользу кофе

30 мая врач рассказал об опасности утреннего кофе.
Обновлено в 16:45
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Политика

Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.
Обновлено в 11:26
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
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Кори Хиггинс
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, играющий на позициях атакующего защитника и лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб ЦСКА.
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