Баскаков: остался осадок, что «Томь» не смогла забить второй голVtomske.ru вчера в 11:18

Баскаков: остался осадок, что "Томь" не смогла забить второй гол Главный тренер "Томи" Василий Баскаков подвел итоги победного матча с "Уфой".

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