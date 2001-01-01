Экономика
«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублейРеальное время 04:28
ПАО "Башнефть" сообщило о начислении доходов по облигациям серии БО-04 на 299,2 млн рублей. При этом компания не выплачивала эти доходы.
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Гаджеты
Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
На севере Косово началась стрельба
Ситуация на севере Косово, где проводится полицейская спецоперация, напоминает военное положение, везде бронеавтомобили полиции косовских албанцев, была слышна стрельба, есть раненые.
Обновлено в 06:32
Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Хоккей
Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове
Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Общество
Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста
По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Общество
«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды
В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес
Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился
Обновлено в 03:42
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Глава района Хакасии напал на журналиста
Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
Обновлено вчера в 04:14
Общество
В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери
В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Футбол
«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
В центре Москвы обрушился балкон старинного дома
В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Футбол
Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Общество
В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери
Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Турция начала военную операцию в Ираке
Обновлено в 07:56
Здоровье
В России изменились правила обязательного медицинского страхования
Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес
Вдова и сын Децла попали в сети сатанистской секты
Обновлено в 06:50
Кино
Автор «Годзиллы 2» рассказал о своих монстрах
Режиссер Майкл Догерти рассказал о персонажах-монстрах, задействованных в фильме «Годзилла 2: Король монстров».
Обновлено в 06:13
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Общество
Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня
Обновлено в 05:40
Культура
Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил ночную программу
Обновлено в 06:30
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34