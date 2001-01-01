Экономика

«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублейРеальное время 04:28

2 фото
ПАО "Башнефть" сообщило о начислении доходов по облигациям серии БО-04 на 299,2 млн рублей. При этом компания не выплачивала эти доходы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Башнефть» не выплатила доход по облигациям почти на 300 млн рублей

Реальное время04:28

«Запсибкомбанк» выплатит кредиторам 70 миллионов

Правда УрФО01:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

На севере Косово началась стрельба

Ситуация на севере Косово, где проводится полицейская спецоперация, напоминает военное положение, везде бронеавтомобили полиции косовских албанцев, была слышна стрельба, есть раненые.
Обновлено в 06:32
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Хоккей

Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2020

Международная федерация хоккея (IIHF) определила состав групп на чемпионате мира 2020 года. Об этом 28 мая сообщается на сайте организации.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Четырехлетний ребенок на Citroen сбил пенсионерку в Тамбове

Четырехлетний мальчик, находившийся за рулем Citroen, наехал на пожилую женщину в Тамбове, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД.
Обновлено в 07:28
Общество

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.
Обновлено 25 мая в 10:36
Происшествия

Ударивший топором школьницу подросток записал видео перед нападением

Обновлено в 06:54
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика

Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун

Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Общество

«Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды

В здании Национального центра управления обороной РФ состоялся показ коллекции одежды «Чёрная звезда», подготовленный сетью магазинов «Армия России» и брендом Black Star Wear.
Обновлено вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Телеведущий Борис Корчевников сильно поправился

Обновлено в 03:42
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Глава района Хакасии напал на журналиста

Глава лава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста федерального телеканала "Россия 24" во время интервью.
Обновлено вчера в 04:14
Общество

В российской школе во время ЕГЭ в туалетах сняли двери

В Пензенской области в одной из школ во время проведения ЕГЭ в туалетах сняли двери и следили за тем, как выпускники справляют нужду.
Обновлено в 07:27
Общество

Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов

Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Футбол

«Локомотив» не намерен продавать братьев Миранчуков

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал о будущем в составе команды братьев-близнецов Антона и Алексея Миранчуков.
Обновлено в 06:26
Экономика

На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд

Обновлено в 05:26
Авто

Рассекречены цены на автомобили Opel для России

Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

В центре Москвы обрушился балкон старинного дома

В одном из центральных районов столицы обрушилась часть балкона старинного дома, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Обновлено в 07:13
Футбол

Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»

Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Общество

В Новосибирской области опытный хирург уволился из-за твитов дочери

Заведующий хирургическим отделением ЦРБ Каргатского района написал заявление об увольнении после распространения в сети скандальных заметок, написанных в Twitter его дочерью.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Турция начала военную операцию в Ираке

Обновлено в 07:56
Здоровье

В России изменились правила обязательного медицинского страхования

Новые правила обязательного медицинского страхования вступают в силу в России со вторника, 28 мая.
Обновлено в 01:26
Шоу-бизнес

Вдова и сын Децла попали в сети сатанистской секты

Обновлено в 06:50
Кино

Автор «Годзиллы 2» рассказал о своих монстрах

Режиссер Майкл Догерти рассказал о персонажах-монстрах, задействованных в фильме «Годзилла 2: Король монстров».
Обновлено в 06:13
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Общество

Более 100 зон отдыха у воды откроются в Москве 1 июня

Обновлено в 05:40
Культура

Фестиваль Bosco Fresh Fest объявил ночную программу

Обновлено в 06:30
Спорт

Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное