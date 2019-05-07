«Башнефть» назвала рекомендуемый размер дивидендов за 2018 годNews.ru 05:23

Совет директоров компании «Башнефть» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию класса «А». Такие данные следуют из опубликованных материалов компании.

«Башнефть» назвала рекомендуемый размер дивидендов за 2018 год

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