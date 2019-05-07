«Башнефть» назвала рекомендуемый размер дивидендов за 2018 годNews.ru 05:23

Совет директоров компании «Башнефть» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию класса «А». Такие данные следуют из опубликованных материалов компании.

«Башнефть» назвала рекомендуемый размер дивидендов за 2018 год

Общество В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск» После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.

Общество Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.

Политика NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.

Политика На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.

Шоу-бизнес Для сына принца Гарри и Меган Маркл написали колыбельную Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.

Театры Самбурская со скандалом ушла из театра Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.

Кино Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов» Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".

Общество Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.

Общество В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.

Происшествия На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание В Ленинском районном суде Кемерова началось заседание по делу о пожаре в "Зимней вишне". В зале суда один из приставов упал в обморок.

Политика Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги» Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".

Авто Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.

Политика Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».

Общество На юге Сицилии продают дома за один евро Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.

Происшествия Адвокат допустил освобождение Кокорина и Мамаева из зала суда Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.

Армия и оружие Состоялась генеральная репетиция парада Победы Генеральная репетиция парада Победы прошла во Владивостоке. Это последняя, седьмая по счету, тренировка перед праздником.

Происшествия Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».

Общество Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.

Финансы Банк России перевел свои активы из США в Китай В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.

Происшествия В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.