Экономика

«Башнефть» назвала рекомендуемый размер дивидендов за 2018 годNews.ru 05:23

Совет директоров компании «Башнефть» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов за 2018 год в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию, а также на одну привилегированную акцию класса «А». Такие данные следуют из опубликованных материалов компании.
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Дивиденды были единственным драйвером роста котировок «Башнефти» в 2019 году

Finam.Ru09:30
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Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

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"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
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В Пятигорске прошел парад «дошкольных войск»

После шествия детсадовцы спели "Катюшу", уточняется на портале Пятигорска. Ранее опрос показал равнодушие половины россиян к парадам Победы.
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Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
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Бортовой самописец сгоревшего самолета SSJ-100 сильно поврежден

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Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.
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На спикера украинской Рады Парубия завели дело за купание в бассейне

Основанием для заведения уголовного дела может стать эпизод с купанием Парубия в бассейне дорогого отеля в Катаре в начале апреля во время проходящей там Ассамблеи Межпарламентского союза.
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Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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Для сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет 6 мая, была написана специальная колыбельная.
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Самбурская со скандалом ушла из театра

Настасья Самбурская получила приглашение в труппу Театра на Малой Бронной после окончания ГИТИСа.
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Стивен Кинг рассказал о возможном финале «Игры престолов»

Знаменитый писатель Стивен Кинг выдвинул теорию о том, кто мог бы стать королем Вестероса в финале сериала "Игра престолов".
Обновлено в 11:44
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Общество

В России могут появиться рекомендации для учителей по ведению соцсетей

Для российских учителей подготовят рекомендации по ведению соцсетей, документ может появиться уже к началу нового учебного года.
Обновлено в 21:45
Происшествия

На суде по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» пристав потерял сознание

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Футбол

Капитан «Атлетико» Диего Годин объявил об уходе из клуба

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Политика

Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
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Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами

Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
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Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
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На юге Сицилии продают дома за один евро

Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
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Футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева могут отпустить из-под стражи прямо из зала суда.
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Армия и оружие

Состоялась генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада Победы прошла во Владивостоке. Это последняя, седьмая по счету, тренировка перед праздником.
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Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск

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Жителя Ярославля обвинили в неуважении к власти за фото граффити

Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
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Спорт

Боевой пропуск к The International 2019 добавили в Dota 2

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Финансы

Банк России перевел свои активы из США в Китай

В Финляндии доля активов увеличилась с 0,9 до 1,8%. Тогда как активы в Великобритании снизились с 7,2 до 6,6%, в Канаде - с 2,8 до 2,3%.
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Происшествия

За ночь в Екатеринбурге сгорели двое мужчин: одного подожгли, второй выбежал к людям уже в огне

Сразу два человека в Екатеринбурге пострадали этой ночью от огня.
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Происшествия

В результате стрельбы в школе в Денвере погиб один человек

Один из учащихся, пострадавших во вторник при стрельбе в школе в пригороде Денвера, умер.
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Армия и оружие

Источник: в технополисе «Эра» модернизируют авиационный прицельный комплекс «Гефест»

Специалисты военного технополиса "Эра" в Анапе работают над повышением точности авиационного прицельно-навигационного комплекса СВП-24 "Гефест".
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В России многодетным семьям хотят компенсировать ипотеку

В Госдуму внесён законопроект, в соответствии с которым многодетные семьи смогут получить от государства помощь в погашении ипотечного кредита.
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