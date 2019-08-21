Финансы
Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 3%Rambler News Service 04:00
Операционные расходы выросли на 7,5% и составили 360,292 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 54,376 млрд руб. против 52,259 млрд руб. за аналогичный период 2018 года (рост на 4,1%).
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За полгода 2019-го «Башнефть» вновь добилась сильных финансовых результатов
Московский Комсомолец05:18
«Арзамасский машзавод» в I полугодии снизил чистую прибыль на 54%
Интерфакс - Россия19 августа в 11:16
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
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Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.
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Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
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Volkswagen вывел в продажу дешёвый кроссовер Jetta VS5
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Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев
Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.
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Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных
Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
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Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.
Обновлено в 05:27
Политика
Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине
Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.
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Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Общество
Новгородский губернатор рассказал Медведеву о строительстве новых школ
Никитин сообщил, что в 2017 году в Великом Новгороде была построена первая школа, начиная с 1980-х годов — это школа №36 в новом микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне города.
Обновлено в 06:16
Происшествия
СК допросил сотрудницу ФБК, супругу Леонида Волкова
Обновлено в 06:11
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21
Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".
Обновлено в 05:50
Общество
В Крыму нашли древний христианский храм
На юго-западе Крыма нашли древний христианский храм.
Обновлено в 06:35
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Происшествия
Девочку из Петербурга засосало в сливную трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 06:39
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
В Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с отравлением каннабисом
В квартире, где проживал ребёнок, работают сотрудники уголовного розыска. Сейчас девочка находится в реанимации.
Обновлено в 05:56
Экономика
Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине
«Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.
Обновлено в 06:36
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Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Суд продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:19
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29
Политика
Члены королевской семьи Дании назвали условие продажи Гренландии США
Королевская семья Дании допустила возможность продажи крупнейшего острова в мире, назвав ключевое условие.
Обновлено вчера в 17:23