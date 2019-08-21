Операционные расходы выросли на 7,5% и составили 360,292 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 54,376 млрд руб. против 52,259 млрд руб. за аналогичный период 2018 года (рост на 4,1%).

Чистая прибыль «Башнефти» в I полугодии выросла на 3%

Происшествия Юлию Галямину снова задержали на выходе из спецприемника Муниципального депутата Юлию Галямину задержали на выходе из спецприемника, где она отбывала административный арест.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Политика Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.

Политика Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев Пятерых украинцев, осужденных в России за различные преступления и находящихся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово», могут выдать на родину для отбывания наказания.

Политика Россия и Украина подготовились к выдаче моряков и заключенных Другой источник, знакомый с процессом переговоров, рассказал РБК, что предварительная договоренность об обмене удерживаемых лиц, включая моряков, была достигнута на состоявшейся 19 августа во Франции встрече президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Политика Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России Роскомнадзор заблокировал в России два сайта, содержащие оскорбляющий контент в адрес российского гимна.

Политика Пост Макрона на русском языке вызвал критику на Украине Возмущение ряда украинских политиков вызвал пост главы Пятой Республики, опубликованный на русском языке в соцсети Facebook, о прогрессе в отношениях с Россией.

Кино Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.

Общество Новгородский губернатор рассказал Медведеву о строительстве новых школ Никитин сообщил, что в 2017 году в Великом Новгороде была построена первая школа, начиная с 1980-х годов — это школа №36 в новом микрорайоне «Ивушки» на Торговой стороне города.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Футбол Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом» ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Кино Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь» На официальном YouTube-канале Lionsgate Movies опубликован новый трейлер очередного фильма про неутомимого ветерана Вьетнама Джона Рэмбо с обманчивым заголовком "Рэмбо: Последняя кровь".

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Происшествия В Москве восьмимесячную девочку госпитализировали с отравлением каннабисом В квартире, где проживал ребёнок, работают сотрудники уголовного розыска. Сейчас девочка находится в реанимации.

Экономика Гройсман дал прогноз по размеру средней зарплаты на Украине «Считаю, что в следующем году средняя зарплата, если продолжать наш курс, будет около $540, а в 2021 году может достичь $620», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Общество Большинство россиян не видит позитива в будущем Две трети россиян считают, что ситуация в стране неблагоприятна для планирования своего будущего.

Происшествия Суд продлил домашний арест топ-менеджеру «Рольфа» Кайро Басманный суд Москвы до 25 ноября продлил срок домашнего ареста директора департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолия Кайро по делу о выводе за рубеж почти 4 млрд рублей, передал корреспондент "Интерфакса".

Политика Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.