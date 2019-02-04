Происшествия

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на НикитскомВести.Ru 05:45

По предварительным данным, очаг возгорания был в ее квартире. Как рассказал "России 24" дирижер Юрий Башмет, в момент пожара его дочь находилась в квартире, там же была няня ее ребенка. Няня сказала: "Там что-то оранжевое мерцает".
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Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

В горевшем крыле дома 12 на Никитском бульваре находилась квартира дочери Юрия Башмета. По предварительным данным, очаг возгорания был в ее квартире. Как рассказал "России 24" дирижер Юрий Башмет, в момент пожара его дочь находилась в квартире, там же была няня ее ребенка.
Вести.Ru05:45

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РБК09:30

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РИА Новости08:50

Башмет рассказал, как горела квартира его дочери на Никитском

Вести.Ru05:45

Башмет прокомментировал пожар в квартире дочери на Никитском бульваре

Москва 2404:48
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Юрий Башмет
Дирижёр
Советский российский альтист, дирижёр, педагог, общественный деятель. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР и четырёх Государственных премий РФ.
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