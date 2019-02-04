Происшествия
В доме на Никитском полностью сгорела квартира дочери БашметаРБК 05:19
Пожар в здании по адресу: Никитский бульвар, 12, в результате которого, по последним данным, погибли семь человек, привел к обрушению конструкций по меньшей мере в двух квартирах. При этом полностью сгорела квартира, в которой проживала дочь Юрия Башмета Ксения.
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с чего всё началось
В горевшем крыле дома 12 на Никитском бульваре находилась квартира дочери Юрия Башмета. По предварительным данным, очаг возгорания был в ее квартире. Как рассказал "России 24" дирижер Юрий Башмет, в момент пожара его дочь находилась в квартире, там же была няня ее ребенка.Вести.Ru05:45
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