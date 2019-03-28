Политика
Башкортостан подписал с Киргизией соглашение о сотрудничествеМосковский Комсомолец 03:35
28 марта в Бишкеке в рамках VIII российско-киргизской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнёрства и интеграции» врио главы Башкирии Радий Хабиров и министр экономики Киргизии Олег Панкратов заключили соглашение о между правительствами двух республик.
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