Политика

Башкортостан подписал с Киргизией соглашение о сотрудничествеМосковский Комсомолец 03:35

28 марта в Бишкеке в рамках VIII российско-киргизской межрегиональной конференции «Новые горизонты стратегического партнёрства и интеграции» врио главы Башкирии Радий Хабиров и министр экономики Киргизии Олег Панкратов заключили соглашение о между правительствами двух республик.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Врио главы Башкортостана: наши бизнесмены понимают кыргызстанских с полуслова

Sputnik Кыргызстан08:56

Республика Коми заключила договор о торгово-экономическом и социально-культурном сотрудничестве с Киргизией

Невские Новости04:31

Россия и Киргизия подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере образования

Российское образование04:48

Башкирия расширяет экономическое сотрудничество с Киргизией

Горобзор.ру03:35

Башкирия заинтересована в поставках плодоовощной продукции из Киргизии

UfaTime.ru05:30

Башкортостан подписал с Киргизией соглашение о сотрудничестве

Московский Комсомолец03:35

Башкирия подписала соглашение с Киргизией

UfacityNews.ru02:36

Сумма соглашений между Кыргызстаном и Россией превысит 6 млрд долларов

КП - Бишкек02:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 20:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Теряющую зрение экс-солистку «Ранеток» Женю Огурцову бросил муж

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

На Украине создали электромагнитное оружие

Официальный представитель пресс-службы компании «Спецтехноэкспорт», которая входит в состав ГК «Укроборонпром» сообщил, что в стране создано новое электромагнитное оружие.
Обновлено в 08:59
Футбол

Фанаты «Барселоны» выбрали лучший гол в истории клуба

Пресс-служба каталонской "Барселоны" провела голосование среди болельщиков за лучший гол в истории клуба.
Обновлено в 14:28
Политика

Медведев назвал регионы со сложной социально-экономической ситуацией

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Калмыкии, Мордовии, Марий Эл, Республике Алтай, Тыве, а также Саратовской, Курганской и Пензенской областях.
Обновлено вчера в 09:01
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие

Экс-советник министра Израиля пообещал новые удары по Сирии

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал в эфире НСН, почему удары были нанесены израильскими вооруженными силами, если это на самом деле так.
Обновлено в 07:32
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил, что Голландия и Австралия провели встречу с РФ по катастрофе Boeing в Донбассе в июле 2014 году.
Обновлено вчера в 04:59
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Музыка

В Германии раскритиковали новый клип Rammstein про концлагерь

Обновлено в 16:24
Политика

Закон о фейковых новостях вступил в силу в России

В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено в 14:28
Наука

Чем нас лечат: Протаргол. Серебро — не всегда добро

В чем опасность лечения коллоидным серебром, есть ли болезни, от которых оно помогает, что такое аргирия и легко ли ее вызвать, если мазаться кремом с ионами серебра или пить «посеребренную» воду, а также причем здесь рентген в Анголе и электронная микроскопия сперматозоидов у голожаберников, рассказывает Indicator.Ru.
Обновлено в 14:02
Экономика

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Общество

Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом

Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено в 17:17
Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Авто

Почти половина премиальных авто продается в Москве и Санкт-Петербурге

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», практически 45% премиальных иномарок продаются в государственной и культурной столице России.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено в 14:04
Хоккей

КХЛ объяснила, почему не был засчитан гол СКА в ворота ЦСКА

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил эпизод матча финала Западной конференции ЦСКА — СКА.
Обновлено в 15:01
Космос

Ученые обнаружили на Марсе источники рек

На Марсе могут формироваться реки и ручьи за счет глубоких подземных вод.
Обновлено в 14:54
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе.
Обновлено в 16:25
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Политика

Трамп выбрал нового представителя Госдепа

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Южно-Сахалинске ищут исчезнувшую восьмиклассницу

Полицейские, поисковики и родители ищут пропавшую 28 марта 14-летнюю жительницу Южно-Сахалинска Алену Пархоменко.
Обновлено в 18:40
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы

Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Кино

Вышел трейлер сериала «Чернобыль»

Обновлено в 16:04
Шоу-бизнес

Лиза Галкина приняла участие в модном показе

Мероприятие посетила Алла Пугачева. Она приехала поддержать свою дочь Лизу, которая стала украшением показа.
Обновлено в 18:48
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное