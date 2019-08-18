Футбол
Башкиров: хотел доиграть матч с «Арсеналом», но ноги свелоРИА Новости 10:15
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
|61′
Георгий Костадинов
Сергей Ткачев
Камиль Закиров
Бека Микелтадзе
|63′
Хвича Кварацхелия
Евгений Марков
|69′
Евгений Марков
|72′
|74′
Виктор Альварес
Филип Уремович
|77′
|84′
Гия Григалава
|84′
Евгений Луценко
Ламек Банда
Бека Микелтадзе
|89′
Евгений Башкиров
Константин Плиев
|90′+1′
Рубин
Расстановка 4‑5‑1
22
Дюпин
33
Данченко
80
Сорокин
5
Уремович
69
Степанов
20
Марков
26
Микелтадзе
10
Коновалов
3
Плиев
11
Давиташвили
8
Кьяртанссон
36
Левашов
9
Комбаров
6
Беляев
8
Григалава
21
Альварес
11
Ткачев
20
Чаушич
23
Горбатенко
27
Ломовицкий
29
Банда
22
Лесовой
Арсенал (Тула)
Расстановка 4‑3‑3
Футболист казанского "Рубина" Евгений Башкиров заявил, что не смог доиграть матч чемпионата России с тульским "Арсеналом" из-за сильной усталости. "Рубин" обыграл "Арсенал" со счетом 1:0 в игре 6-го тура премьер-лиги.
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