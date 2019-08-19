Экономика

Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензиномНезависимая Уральская газета 02:09

Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене. Рейтинг составлен по инициативе редакции «РИА Новости». Оказалось, что самый доступный бензин продают в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Ненецком автономном округе.
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с чего всё началось
К регионам, где на среднюю зарплату люди могут купить более тысячи литров АИ-92, относятся
 Чукотка (1572 л), Магаданская и Сахалинская области (по 1544 л), Ханты-Мансийский автономный округ (1421 л), Камчатка (1375 л), Санкт-Петербург (1244 л), Мурманская область (1190 л), Якутия (1099 л), Подмосковье (1091 л) и Коми (1031 л).
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