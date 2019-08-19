с чего всё началось

Башкирия попала в список регионов, где топливо продается по доступной для местных жителей цене. Рейтинг составлен по инициативе редакции «РИА Новости». Оказалось, что самый доступный бензин продают в Ямало-Ненецком автономном округе, Москве и Ненецком автономном округе.

Башкирия попала в рейтинг регионов с самым доступным бензином

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