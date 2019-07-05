Футбол

Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»Sport.ru 13:00

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал трансферную сагу форварда "ПСЖ" Неймара. Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".
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В «Барселоне» знают, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Спорт-Экспресс12:25

Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»

Sport.ru13:00

Бартомеу: Неймар хочет уйти из «ПСЖ», но клуб не готов его отпускать

РИА Новости12:42

Бартомеу — о возможном трансфере Неймара: нет никаких шансов

Чемпионат12:41

Президент «Барселоны» Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ»

Sports.ru12:32

Президент «Барселоны»: «Месси не просил нас купить Неймара»

Sport24.ru12:41

В тесноте и обиде

Soccer.ru11:56
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Футбол

Адвокат рассказал, в какой колонии окажутся Кокорин и Мамаев

Обновлено в 10:25
Происшествия

Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:18
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика

Зеленский выступил в Донбассе на русском языке

Обновлено в 10:41
Экономика

Российские садоводы попросили Гордеева ограничить импорт фруктов

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края и союз "Садоводы Кубани" обратились к вице-премьеру Алексею Гордееву с просьбой ограничить импорт в Россию фруктов, в том за счет повышения ввозных пошлин.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Польский суд решил экстрадировать в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию скрывшегося от следствия бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» и совладельца комплекса Вячеслава Вишневского.
Обновлено в 10:26
Политика

СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского

Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Происшествия

На перевернувшемся судне в Черном море погибли люди

Директор пляжа "Джугба" Андрей Андреев заявил о погибших в результате ЧП на катере в Черном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:06
Политика

Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США

Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия

Обвинявший Кевина Спейси в домогательствах отозвал иск против актера

Молодой человек, обвиняющий Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, добровольно отозвал иск против актера.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал поджигателей редакций РИА ФАН и НТВ

Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга вынес решение в отношении четырех фигурантов дела о поджоге редакций Федерального агентства новостей (ФАН) и НТВ осенью прошлого года.
Обновлено в 13:18
Происшествия

Основателя «Домашних денег» отправили под арест

Основателя «Домашних денег» решением Кузьминского районного суда Москвы отправили под арест на 16 дней.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Ксения Собчак оправдалась за публикацию «голого» фото 2-летнего сына

Известная телеведущая и журналист Ксения Собчак оправдалась перед подписчиками за "голое" фото своего 3-летнего сына Платона.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши

Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Политика

Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Обновлено в 10:00
Космос

Космос не повлиял на смертность космонавтов

Мемориальная табличка с именами умерших астронавтов и космонавтов, которую "Аполлон-15" доставил на ЛунуNАSА На основе этих данных ученые построили кривые выживаемости — графики, которые показывают вероятность того, доживет ли человек до определенного возраста с учетом риска смерти по той или иной причине.
Обновлено вчера в 12:37
Гаджеты

Huawei начала тестирование собственной операционной системы

Китайская Huawei ведёт пользовательское тестирование собственной операционной системы, сообщает портал Huawei Central со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 07:40
Общество

В Кремле ответили на вопрос о расследовании о доме Сечина за ₽20 млрд

В Кремле не ознакомились с расследованием о строительстве главой "Роснефти" Игорем Сечиным особняка стоимостью около 20 млрд руб. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Помощник полпреда арестован за госизмену

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:14
Экономика

Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

В 2010 году на российском рынке размещались двухлетние суверенные облигации Белоруссии на 7 млрд руб. Летом прошлого года стало известно, что Белоруссия планирует снова выйти на рублевый долговой рынок.
Обновлено в 12:02
Политика

Украинские спецслужбы похитили в ДНР «важного свидетеля» по MH17

Украинские спецслужбы в конце июня якобы провели операцию в ДНР и задержали в городе Снежное экс-командира ПВО Владимира Цемаха, утверждают западные СМИ.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Военным и полицейским повысят оклады с 1 октября

Правительство приняло решение проиндексировать оклады военных и сотрудников правоохранительных органов с октября 2019 года.
Обновлено в 04:58
Политика

В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»

«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Муж Лолиты прокомментировал расставание с певицей

Певица сообщила, что после девяти лет супружеской жизни она решила расстаться с мужем Дмитрием Ивановым.
Обновлено вчера в 10:33
Общество

Минсельхоз хочет контролировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства России предлагает взять на себя полномочия по разработке государственной политики регулированию рынка диких грибов и ягод.
Обновлено 03 июля в 17:52
Политика

В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы

Лондон не допустил телеканал RT на конференцию о свободе СМИ, сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян.
Обновлено в 10:09
Политика

В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Общество

Роструд напомнил, как платить работающим за отпускников

В пору отпусков Роструд напомнил, как работодатель должен оплачивать труд сотрудников, выполняющих и свои обязанности, и обязанности временно отдыхающих коллег.
Обновлено в 02:50
Футбол

СМИ узнали о трансфере купленного «Рубином» неделю назад игрока в «Зенит»

По информации издания, петербургский клуб договорился о трансфере с казанским «Рубином», который на прошлой неделе приобрел хавбека у «Оренбурга».
Обновлено в 12:38
Происшествия

При взрыве на заправке в Москве пострадали два человека

Во время взрыва и пожара на автозаправке в новой Москве пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Обновлено в 12:01
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Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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