Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал трансферную сагу форварда "ПСЖ" Неймара. Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".

Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»

Происшествия Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.

Происшествия В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.

Общество В России изменились правила перевозки детей в авто В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.

Общество Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.

Футбол «Норвич» арендовал Ферманна у «Шальке» Голкипер Ральф Ферманн перешел из "Шальке" в "Норвич" по арендному соглашению, сообщает официальный сайт английского клуба.

Экономика ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Экономика «Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».

Экономика Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.

Происшествия Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.

Политика В России повысят оклады военнослужащим и полицейским С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.

Кино Темнокожая актриса сыграет Русалочку в новом фильме Disney Киностудия Walt Disney для роли Русалочки в ремейке мультфильма "Русалочка" 1989 года выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.

Экономика Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.

Происшествия Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.

Наука Санкт-Петербург: Chocolate FEST в Северной столице История шоколада Известные знатоки романтики и любители сладких десертов, французы, не могли обойти стороной такой продукт, как шоколад, и в 1995 году они посчитали нужным отметить его особым днем в календаре.

Политика Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира» Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира».

Музыка Амстердам отказался принимать Евровидение Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.

Общество Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.

Политика Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.

Политика СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".

Армия и оружие Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.

Общество AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.