Футбол
Бартомеу: «Знаем, что Неймар хочет покинуть „ПСЖ“, но пути нет»Sport.ru 13:00
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал трансферную сагу форварда "ПСЖ" Неймара. Ранее сообщалось, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ" и вернуться в "Барселону".
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Происшествия
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ
Ранее РБК сообщил, что в четверг, 4 июля, были задержаны три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России.
Обновлено в 08:11
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В Забайкалье осудили безногую женщину за убийство избивавшего ее мужа
Женщина дважды вызывала полицию, однако это не остановило мужа, и тот, угрожая убийством, напал на подсудимую и ребенка.
Обновлено в 11:35
Общество
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено в 09:26
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019-2020 годах будет проведена Всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Норвич» арендовал Ферманна у «Шальке»
Голкипер Ральф Ферманн перешел из "Шальке" в "Норвич" по арендному соглашению, сообщает официальный сайт английского клуба.
Обновлено в 14:08
Экономика
ЦБ выявил новый способ мошенничества при переводах через банкоматы
Схема мошенничества связана с несовершенством сценария р2р-перевода (перевод между физическими лицами) в некоторых банкоматах.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Нашли сбежавшую с миллионами кассиршу Луизу Хайруллину
Обновлено в 08:28
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Экономика
«Ростелеком» рассчитается за Tele2 новыми акциями
Ранее глава ВТБ Андрей Костин говорил, что банк полностью выйдет из капитала Tele2 и, скорее всего, получит акции «Ростелекома».
Обновлено в 09:03
Экономика
Сбербанк и McDonalds откроют отделения с фаст-фудом
Пока речь идет об открытии отделений с точками "фаст-фуда" в Москве и нескольких регионах.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Травмированную в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 14:58
Происшествия
Основатель «Домашних денег» арестован по делу о мошенничестве
Кузьминский суд Москвы в пятницу заключил под арест основателя микрофинансовой организации "Домашние деньги" Евгения Бернштама по делу о мошенничестве.
Обновлено в 12:26
Политика
В России повысят оклады военнослужащим и полицейским
С 1 октября 2019 года повысятся оклады военнослужащих и сотрудников МВД. Соответствующее постановление уже было издано правительством РФ.
Обновлено в 08:06
Кино
Темнокожая актриса сыграет Русалочку в новом фильме Disney
Киностудия Walt Disney для роли Русалочки в ремейке мультфильма "Русалочка" 1989 года выбрала 19-летнюю темнокожую певицу Холли Бэйли.
Обновлено вчера в 01:45
Экономика
Правительство рассмотрит возможность сокращения перечня оборудования, ввозимого в РФ без НДС
Один из представителей бизнеса в ходе совещания предложил расширить перечень, включив туда также лизинг импортного технологичного оборудования.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
Группа тигров напала и убила дрессировщика во время репетиции в передвижном цирке на юге Италии, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 05:22
Наука
Санкт-Петербург: Chocolate FEST в Северной столице
История шоколада Известные знатоки романтики и любители сладких десертов, французы, не могли обойти стороной такой продукт, как шоколад, и в 1995 году они посчитали нужным отметить его особым днем в календаре.
Обновлено вчера в 10:15
Политика
Папа римский подарил Путину медаль «Ангел-Хранитель мира»
Папа римский Франциск на встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил ему медаль «Ангел-Хранитель мира».
Обновлено в 16:14
Музыка
Амстердам отказался принимать Евровидение
Столица Нидерландов Амстердам не станет проводить конкурс Евровидение в 2020 году, поскольку в городе заняты все подходящие для его проведения арены, сообщает издание NL Times.
Обновлено в 07:11
Общество
Супруга вице-президента Дубая сбежала от него в Европу
В ОАЭ разразился большой скандал: шестая жена вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха ибн аль-Мактума, сбежала от него, сообщает портал Wday.
Обновлено вчера в 05:56
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено в 07:01
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Танки на улицах Вашингтона: Трамп готовится к войне
Например, американские журналисты с удивлением обнаружили на улицах Вашингтона самые настоящие ржавые танки, а представители Пентагона заявили, что внешний вид боевой техники на самом деле не имеет особого значения.
Обновлено в 01:00
Общество
AP: на Аляске температура воздуха побила рекорд полувековой давности
Температура воздуха в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже достигла самой высокой за время наблюдений отметки, побив рекорд, установленный 50 лет назад.
Обновлено в 13:38
Происшествия
МВД возбудило второе дело по статье о криминальных «авторитетах»
По материалам Главного управления уголовного розыска МВД России в отношении одного из лидеров криминальной среды, уроженца Грузии Джумбера Байрамиди (известен как "Бончо") возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьей 210.1 УК РФ, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 16:23