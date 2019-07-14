Футбол
Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апрелеЧемпионат вчера в 17:09
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
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Президент «Барселоны» заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Бартомеу о трансфере Гризманна: «85 млн евро – от продаж игроков. 35 млн взяли в кредит»
Sports.ruвчера в 16:19
Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»
Советский спортвчера в 16:46
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Экономика
Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!
На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Общество
Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе
Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Авто
Hyundai Tucson для России получит новый двигатель
Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Кино
Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса
Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России
При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Авто
В России взлетели цены на машины
Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ
Обновлено в 02:29
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста
Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Футбол
Юрий Семин назвал засилье менеджеров проблемой российского футбола
Борьба с менеджерами, считающим, что разбирается в футболе лучше тренера, доставляет определенное удовольствие.
Обновлено в 01:52
Происшествия
Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость
Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Экономика
Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года
Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
В Татарстане объявили штормовое предупреждение
Ухудшение погоды с грозами, сильными дождями, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Татарстане днём в понедельник, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 03:30
Наука
Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе
В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно
Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Политика
Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД
Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 03:39
Экономика
Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%
Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Общество
Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии
В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Культура
Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»
Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» будет закрыт, заявил его основатель Александр Сокуров в рамках дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"».
Обновлено вчера в 11:26