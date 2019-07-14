Футбол

Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апрелеЧемпионат вчера в 17:09

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
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«У них нет доказательств». Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» по Гризманну

Sport24.ruвчера в 15:51

Президент «Барселоны» утверждает, что клуб не вёл переговоров с Гризманном ранней весной

Sport.ruвчера в 17:59

Президент «Барселоны»: Для покупки Гризманна мы запросили кредит

Спорт день за днемвчера в 14:47

Президент «Барселоны» заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

Чемпионатвчера в 17:09

Бартомеу о трансфере Гризманна: «85 млн евро – от продаж игроков. 35 млн взяли в кредит»

Sports.ruвчера в 16:19

Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»

Советский спортвчера в 16:46
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Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Обновлено в 00:31
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Общество

Аномальная жара и ливни ждут россиян на этой неделе

Летняя погода вернется в центральные регионы России, однако аномальной жары уже не предвидится.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП под Читой

Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый двигатель

Компания Hyundai может пополнить моторную гамму кроссовера Tucson в России новым бензиновым двигателем объемом 2,4 литра.
Обновлено в 02:45
Кино

Нового агента 007 сыграет темнокожая актриса

Британская актриса Лашана Линч утверждена на роль нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 03:21
Происшествия

В крушении вертолета погиб глава федерации сверхлегкой авиации России

При крушении вертолета Robinson R-22M в Подмосковье погиб глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин, пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на саму федерацию.
Обновлено в 03:21
Авто

В России взлетели цены на машины

Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.
Обновлено в 03:40
Происшествия

На Алтае в реке нашли урну с прахом ветерана ВОВ

Обновлено в 02:29
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Названа причина смерти 17-летнего российского биатлониста

Главное следственное управление Следственного комитета России по Крыму назвало причину смерти российского биатлониста Артемия Хасанкаева, передает ТАСС.
Обновлено в 01:39
Футбол

Юрий Семин назвал засилье менеджеров проблемой российского футбола

Борьба с менеджерами, считающим, что разбирается в футболе лучше тренера, доставляет определенное удовольствие.
Обновлено в 01:52
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.
Обновлено в 02:04
Экономика

Оптимизм бизнеса в России снизился до минимума за три года

Число компаний, которые планируют расширить штат сотрудников в ближайший год, снизилось до 6%. Это меньше среднемирового уровня в 10% и самый низкий показатель с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

В Татарстане объявили штормовое предупреждение

Ухудшение погоды с грозами, сильными дождями, градом и порывами ветра до 20 метров в секунду ожидается в Татарстане днём в понедельник, в республике объявлено штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС России по региону.
Обновлено в 03:30
Наука

Рынок кормовых насекомых показывает мощный рост в перспективе

В настоящее время много инноваций приходит в индустрию кормовых насекомых по объективной причине.
Обновлено в 02:09
Происшествия

Суд приговорил экс-губернатора ЕАО Винникова к четырем годам условно

Биробиджанский районный суд в Еврейской автономной области приговорил бывшего губернатора региона Александра Винникова к четырем годам колонии условно.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Политика

Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Вышинский в понедельник может выйти на свободу, считают в ГП Украины

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в понедельник могут выпустить из заключения, считает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 03:39
Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Общество

Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии

В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилете из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Культура

Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» будет закрыт, заявил его основатель Александр Сокуров в рамках дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"».
Обновлено вчера в 11:26
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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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