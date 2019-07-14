Футбол

Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апрелеЧемпионат вчера в 17:09

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
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«У них нет доказательств». Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» по Гризманну

Sport24.ruвчера в 15:51

Президент «Барселоны» утверждает, что клуб не вёл переговоров с Гризманном ранней весной

Sport.ruвчера в 17:59

Президент «Барселоны» заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте

Спорт-Экспрессвчера в 16:10

Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»

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Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

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Бартомеу о трансфере Гризманна: «85 млн евро – от продаж игроков. 35 млн взяли в кредит»

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Президент «Барселоны»: Для покупки Гризманна мы запросили кредит

Спорт день за днемвчера в 14:47
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Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»

Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено вчера в 13:31
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Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

В Генпрокуратуре Украины назвали причину удержания Вышинского

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в ходе публичного обмена мнениями в Facebook с бывшим лидером запрещенного в РФ «Правого сектора»1 Дмитрием Ярошем рассказала, зачем удерживают под стражей журналиста Кирилла Вышинского.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 22:19
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Глава Нижнеудинского района ушел в отставку

Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено вчера в 21:36
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Ученые обнаружили большое количество антиоксидантов и других полезных веществ в теле кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и других насекомых.
Обновлено в 00:19
Авто

Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию

Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено вчера в 03:38
Общество

Россиянам готовят дополнительный выходной

Россиянам могут разрешить брать дополнительный оплачиваемый выходной день один раз в год для прохождения диспансеризации.
Обновлено вчера в 20:15
Спорт

Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций

США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено вчера в 21:45
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.
Обновлено 13 июля в 21:00
Происшествия

МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ

В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия

В Екатеринбурге ищут мошенницу, присвоившую 160 миллионов

Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Авто

Volkswagen Polo подорожал на 9 000 рублей

Обновлено вчера в 21:00
Экономика

СМИ узнали о планах компании из Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Обновлено в 00:46
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Экономика

Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев

Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:42
Экономика

Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума

Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 22:58
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
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На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

Обновлено в 00:54
Политика

Лидер абхазской оппозиции снялся с выборов президента

Изначально выборы президента Абхазии были запланированы на 21 июля, оппозиция требовала перенести их из-за состояния здоровья Бжании и в мае начала бессрочную акцию протеста.
Обновлено вчера в 20:22
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СПЧ оценил ситуацию с насильно отданной в Чечню девушкой

Обновлено вчера в 14:27
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Полиция разогнала участников акции протеста у Мосгоризбиркома

Обновлено вчера в 11:17
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В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек

В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов

В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
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Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

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Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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