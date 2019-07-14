Футбол
Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апрелеЧемпионат вчера в 17:09
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
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Президент «Барселоны» заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте
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