Футбол
Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апрелеЧемпионат вчера в 17:09
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
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Бартомеу о трансфере Гризманна: «85 млн евро – от продаж игроков. 35 млн взяли в кредит»
Sports.ruвчера в 16:19
Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»
Советский спортвчера в 16:46
Президент «Барселоны» заявил, что клуб связался с Гризманном в мае, а не в марте
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
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Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Любовь Соболь выпустили из отделения полиции
Кандидата в депутаты Мосгордумы задержали накануне днем на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов.
Обновлено вчера в 20:03
Политика
Политолог из Украины назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник назвал возможные сроки снятия блокады с Крыма.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика
Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов
Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 02:10
Спорт
Российские волейболисты стали чемпионами Лиги наций
Обновлено в 01:44
Хоккей
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника
Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Общество
Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах
Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Происшествия
На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми
Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Происшествия
На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны
Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края.
Обновлено в 01:53
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено 13 июля в 18:46
Политика
Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Гаджеты
Смартфоны Honor серии X будут выпускаться еще как минимум 5 лет
Бренд Honor готовит премьеру — 23 июля представят смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro.
Обновлено вчера в 13:37
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Автобус с десятками пассажиров перевернулся на трассе в Башкирии, погибли пять человек.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Полуторагодовалый сын Дмитрия Маликова оценил игру отца на пианино
Сын Дмитрия Маликова поаплодировал отцу Отметим, что Дмитрий Маликов, судя по всему, с самого детства решил приучать сына к музыке.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Авто
Назвали 10 самых популярных иномарок в России
На четвертом и пятом месте составленного топ-10 самых популярных иномарок в России расположились Volkswagen Polo (27,8 тыс. ед.; + 3 %) и Renault Duster (18,7 тыс. ед.; - 12 %).
Обновлено 13 июля в 11:35
Экономика
Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет
Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Футбол
«Краснодар» в первом туре РПЛ проиграл «Ахмату»
В матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" уступил "Ахмату" со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков
Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Стало известно, почему в Башкирии растет число ВИЧ-инфицированных
В Абзелиловском районе Башкирии зафиксирован рост числа ВИЧ-инфицированных – на 100 тысяч жителей приходится 77 заразившихся.
Обновлено в 01:11
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Сутормин и Сантос рассказали о своих впечатлениях от дебюта в «Зените»
Новички футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин и Дуглас Сантос поделились своими впечатлениями после первого матча, сыгранного за сине-бело-голубых.
Обновлено вчера в 16:07