Футбол

Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апрелеЧемпионат вчера в 17:09

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию, что «Атлетико» собирается подать в суд на каталонский клуб из-за трансфера французского нападающего Антуана Гризманна.
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«У них нет доказательств». Президент «Барселоны» ответил на претензии «Атлетико» по Гризманну

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Бартомеу о трансфере Гризманна: «85 млн евро – от продаж игроков. 35 млн взяли в кредит»

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Президент «Барселоны» прокомментировал угрозы со стороны руководства «Атлетико»

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Бартомеу: «Барселона» не вела переговоров с Гризманном в марте-апреле

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Президент «Барселоны» утверждает, что клуб не вёл переговоров с Гризманном ранней весной

Sport.ruвчера в 17:59

Президент «Барселоны»: Для покупки Гризманна мы запросили кредит

Спорт день за днемвчера в 14:47
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 02:32, Вашингтон
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Любовь Соболь выпустили из отделения полиции

Кандидата в депутаты Мосгордумы задержали накануне днем на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов.
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Электрика насмерть зажало в ковше неисправного погрузчика

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Спорт

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Хоккей

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Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
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Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника

Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Примерно 62 процента россиян полагают: запрет мобильников в школах положительно отразится на учебном процессе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

На кузбасском пляже машина наехала на женщину с детьми

Пострадали женщина и ее дети, годовалые близнецы.
Обновлено в 00:54
Происшествия

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Зеленский в красных плавках искупался в Черном море

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
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Политика

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Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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