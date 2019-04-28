Футбол
Бартомеу: «„Барселона“ нацелена на требл»Бомбардир.ру вчера в 18:41
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Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ спокойно отметит чемпионство. Наша цель - требл»
Спорт-Экспрессвчера в 18:31
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 04:26, Ашберн
Религия
Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным
Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Общество
Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе
Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Культура
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика
Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия
Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.
Обновлено в 04:00
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено вчера в 08:28
Политика
Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.
Обновлено вчера в 12:52
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Политика
В Испании стартовали парламентские выборы
Обновлено в 03:15
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины
Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Авто
Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей
Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Политика
Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Политика
Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому
Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Юлии Началовой перед смертью
Обновлено вчера в 13:59
Наука
Ученые обнаружили самый древний след человека
В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве
Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
У МакSим случилась потеря памяти после ДТП
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу
Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Религия
Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Общество
Составлен портрет будущего наследника британского престола
Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля
Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06