Футбол

Бартомеу: «„Барселона“ нацелена на требл»Бомбардир.ру вчера в 18:41

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал победу клуба в Примере.
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Бартомеу: цель «Барселоны» — требл, но это будет очень непросто

Чемпионат02:46

Бартомеу: «Чемпионство праздновали спокойно. Есть и более важные задачи»

Soccer.ruвчера в 17:37

Президент «Барселоны»: «Люди требуют требла, и это — наша цель»

Sport24.ruвчера в 19:10

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ спокойно отметит чемпионство. Наша цель - требл»

Спорт-Экспрессвчера в 18:31

Президент «Барселоны»: «Наша цель — требл, но будет очень тяжело»

Матч ТВ02:09

Бартомеу: «„Барселона“ нацелена на требл»

Бомбардир.рувчера в 18:41

Жозеп Бартомеу: «Цель „Барселоны“ – требл, но будет очень тяжело»

Sports.ruвчера в 17:30
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Религия

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в храм Христа Спасителя

Обновлено вчера в 17:58
Политика

Порошенко назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Христовым Воскресением и назвал нынешнее празднование Пасхи уникальным.
Обновлено в 02:41
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Общество

Синоптики предупредили о ночных заморозках в Московском регионе

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что ночная температура в начале предстоящей недели опустится ниже 0 °С в Московском регионе.
Обновлено в 03:31
Культура

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми

Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Политика

Иран может выйти из договора о нераспространении ядерного оружия

Ранее Иран согласился не создавать баллистические ракеты с ядерными боеголовками в обмен на снятие санкций.
Обновлено в 04:00
Культура

Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»

Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено вчера в 08:28
Политика

Скончался бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

Нынешний руководитель Хакасии Валентин Коновалов выразил соболезнования родным и близким Лебедя.
Обновлено вчера в 12:52
Авто

Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Политика

В Испании стартовали парламентские выборы

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Авто

Hyundai Creta второго поколения получит ценник в 1 млн рублей

Компания Hyundai вывела на финальные тесты серийную версию кроссовера Сrета нового поколения.
Обновлено вчера в 13:38
Политика

Назарбаев назвал Китай близким другом Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с президентом КНР Си Цзиньпином, передает «Интерфакс».
Обновлено в 03:45
Политика

Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому

Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.
Обновлено вчера в 08:33
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Гендиректор канала заявил, что ценит каждого участника "Голоса" и не хотел бы бросать тень на честность передачи.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

В бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Юлии Началовой перед смертью

Обновлено вчера в 13:59
Наука

Ученые обнаружили самый древний след человека

В апреле на территории Чили специалисты нашли древнейший след ноги, который был открыт в 2010 году студентом Австралийского университета Чили.
Обновлено в 01:54
Происшествия

Летевший в Бостон самолет совершил посадку в Москве

Самолет авиакомпании Emirates был вынужден совершить посадку в московском аэропорту Домодедово. Лайнер летел из Дубая в Бостон.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

У МакSим случилась потеря памяти после ДТП

Обновлено вчера в 11:13
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске ликвидировали спустя два дня

Обновлено в 00:16
Происшествия

Модель-мужчина умер на подиуме в Сан-Паулу

Модель Талес Котта умер на подиуме во время дефиле в финальный день недели моды в бразильском Сан-Паулу.
Обновлено в 01:30
Религия

Путин поздравил православных с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с праздником Пасхи.
Обновлено в 02:17
Общество

Составлен портрет будущего наследника британского престола

Принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженились в мае 2018 года, после чего супруга наследника британского престола получила титул герцогини Сассекской.
Обновлено в 04:23
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

В Казани женщина с коляской угодила под колеса автомобиля

Местная жительница с ребенком в коляске перебегала семиполосную магистраль в неположенном месте В Казани на улице Вишневского женщина с коляской попала под колеса автомобиля.
Обновлено в 03:06
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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