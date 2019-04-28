Футбол

Бартомеу: «„Барселона“ нацелена на требл»Бомбардир.ру вчера в 18:41

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал победу клуба в Примере.
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Бартомеу: цель «Барселоны» — требл, но это будет очень непросто

Чемпионат02:46

Президент «Барселоны»: «Наша цель — требл, но будет очень тяжело»

Sportbox.RU02:09

Бартомеу: «Чемпионство праздновали спокойно. Есть и более важные задачи»

Soccer.ruвчера в 17:37

Президент «Барселоны»: «Люди требуют требла, и это — наша цель»

Sport24.ruвчера в 19:10

Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ спокойно отметит чемпионство. Наша цель - требл»

Спорт-Экспрессвчера в 18:31

Президент «Барселоны»: «Наша цель — требл, но будет очень тяжело»

Матч ТВ02:09

Бартомеу: «„Барселона“ нацелена на требл»

Бомбардир.рувчера в 18:41
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Происшествия

В Подмосковье произошёл крупный пожар в промзоне

Обновлено в 04:19
Общество

Медведев поручил откорректировать график работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение откорректировать графики работы школ и детских садов.
Обновлено вчера в 07:44
Общество

AFP: французский путешественник пересек Атлантику в бочке

Обновлено в 04:40
Культура

Итоги «Голоса» считала петербургская компания

Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в Москве

В начале следующей недели в Москве ожидаются заморозки, сообщил РБК специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 05:01
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Происшествия

Украинский военный погиб при взрыве в Николаеве

Обновлено в 04:16
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Галкин уверен, что дочь Алсу победила в шоу «Голос» несправедливо

Телеведущий назвал результаты несправедливыми после победы в конкурсе девятилетней дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено вчера в 04:18
Хоккей

В РУСАДА прокомментировали ситуацию с допинг-тестами «Авангарда»

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что агентство ждет объяснений от ФХР, КХЛ и «Авангарда» по ситуации с прохождением игроками омской команды допинг-тестов во время финальной серии Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Зеленский поддержал идею о запрете Порошенко выезда за пределы Украины

Команда Владимира Зеленского в официальном Facebook команды объявила о том, что поддерживает петицию о запрете выезда Петра Порошенко за границу.
Обновлено в 02:08
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Армия и оружие

Полет опытного образца лайнера МС-21-300 попал на видео

Авиастроительная корпорация «Иркут» опубликовала видео полета опытного образца пассажирского самолета МС-21-300.
Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский стал поваром в Турции

Зеленский весело общался с сотрудниками заведения и даже на время занял место повара, пожарив мясо на гриле.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Политика

Число умерших во время выборов в Индонезии членов УИК превысило 270

Во время всеобщих выборов, прошедших в Индонезии 17 апреля, и в последующие 10 дней умерли 272 члена участковых избирательных комиссий.
Обновлено в 03:38
Политика

Туры по Украине артистов из России допустили в штабе Зеленского

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков допустил возможность изменения ситуации с гастролями по стране российских артистов, попавших под запрет.
Обновлено в 00:14
Авто

Эксперты рассказали, сколько авто может проехать без бензина

Как показывает практика, у большинства автомобилей «аварийный» запас хода в зависимости от скорости движения и нагрузки на электрооборудование (доказано, что включенные фары, магнитола, кондиционер и пр. тоже увеличивают расход топлива) составляет от 40 до 50 километров.
Обновлено в 00:45
Экономика

Съемные квартиры выросли в цене

Съемные квартиры выросли в цене Собственники жилья начали проще относиться к увеличению запрашиваемых ставок.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Безрассудную мать с ребенком сбили на магистрали в Казани

Обновлено в 04:13
Происшествия

Стало известно, кто погиб при крушении Як-18 в Хабаровском крае

ИА «Ореанда-Новости» Президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин скончался в результате падения самолёта Як-18 в Хабаровском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный анонимный источник в органах власти региона.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Житель Калифорнии устроил стрельбу в синагоге

Мужчина 27 апреля пришел в синагогу и открыл огонь по прихожанам, ранив четырех человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице.
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

В больнице скончалась пассажирка перевернувшегося катера

В Петербурге скончалась пассажирка катера, который перевернулся в субботу вечером в Финском заливе.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге 16-летний подросток тяжело отравился медикаментами

В Петербурге в больницу в Приморском районе города госпитализирован 16-летний подросток с тяжелым отравлением.
Обновлено в 05:41
Хоккей

Вячеслав Быков: «Если Михеев превосходит Ковальчука, то берите Михеева, а не Ковальчука»

Заслуженный тренер России Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею в Словакии.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Свыше 100 тонн опиума уничтожили в Афганистане

Войска Афганистана и вооруженные силы коалиции ликвидировали более 100 тонн опиума во время операции в провинции Фарах, сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на военных 28 апреля.
Обновлено в 03:44
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Политика

В США назвали способ помириться с Россией

Автор материала считает, что Россия не заинтересована в конфликте с Европой или США, и надеется, что они перестанут угрожать ее безопасности.
Обновлено в 02:37
Общество

Новый порядок прохождения диспансеризации и профосмотров приняли в РФ

Новый порядок прохождения диспансеризации и ежегодных профилактических медицинских осмотров принят и зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации накануне, 25 апреля.
Обновлено 26 апреля в 07:10
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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Хосеп Бартомеу
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель в области инженерного дела и инфраструктуры. Занимал пост президента «Барселоны» с 23 января 2014 года по 9 июня 2015 года, когда подал в отставку, чтобы представить свою кандидатуру на новых президентских выборах клуба.
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