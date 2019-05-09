Футбол

«Барселону» могут покинуть 10 футболистовЕвро-футбол.ру 13:36

"Барселона" готовится к серьёзной кадровой революции в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает AS. Арендованные Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо вернутся соответственно в "Сассуоло" и "Валенсию".
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«Барселона» готова расстаться с десятью футболистами

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«Барселона» указала на дверь 10 игрокам

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СМИ: 10 футболистов «Барселоны» в межсезонье покинут клуб

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СМИ: «Барселона» планирует расстаться с 10 футболистами

Спорт-Экспресс10:13

As: Умтити, Малком, Ракитич и еще 7 игроков могут уйти из «Барселоны» летом

Sports.ru07:56
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Кевин-Принс Боатенг
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Ганский и немецкий футболист, игрок итальянского клуба «Сассуоло», в настоящее время выступающий за испанскую «Барселону» на правах аренды. Кевин начинал карьеру как центральный полузащитник, способный играть вингера и «десятого номера», но в настоящее время выступает на позиции «ложной девятки». Боатенг считался одним из лучших молодых футболистов Германии, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя.
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