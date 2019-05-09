Футбол
«Барселону» могут покинуть 10 футболистовЕвро-футбол.ру 13:36
"Барселона" готовится к серьёзной кадровой революции в летнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает AS. Арендованные Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо вернутся соответственно в "Сассуоло" и "Валенсию".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено в 17:56
Общество
Россия — последняя надежда шведской пары: «Мы перепробовали все» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Россия уже много лет рекламирует свои клиники в Швеции и Норвегии.
Обновлено в 18:11
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Похудевшая Лариса Долина побывала в гостях у Никаса Сафронова
Новые фото, опубликованные Никасом Сафроновым, показали, что известная джазовая певица находится в нормальной физической форме и похудела, но при этом внимательные пользователи заметили, что она не улыбается на снимках, предположив, что у неё всё ещё есть в жизни проблемы.
Обновлено в 18:03
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева призналась, что ее бесят сравнения с Ольгой Бузовой
Очередной известной персоной, которая «прошлась» по Бузовой стала Настя Ивлеева, бывшая ведущая «Орла и решки», возмутившаяся в эфире своего авторского шоу тем, что ее постоянно сравнивают с Ольгой, это ее откровенно «бесит».
Обновлено вчера в 17:35
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено в 13:56
Происшествия
Падение Сергея Доренко с мотоцикла попало на видео
Обновлено в 13:45
Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг освободили из-под ареста
Информатора организации арестовали в начале марта после того, как в суде она отказалась отвечать на вопросы о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов WikiLeaks.
Обновлено в 21:31
Здоровье
Медики назвали первые симптомы развития опухоли мозга
Специалисты озвучили симптомы, которые одни из первых сигнализируют о развитии опухоли мозга в человеческом организме.
Обновлено в 21:51
Происшествия
Футболистов Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам
Братьев Кокориных суд приговорил к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий получили год и пять месяцев общего режима.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В результате непогоды в Москве пострадали 10 человек
Десять человек пострадали в Москве при падении деревьев от сильного ветра, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы столицы.
Обновлено в 11:13
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Теннис
Надаль обыграл Тиафо и вышел в четвертьфинал турнира в Мадриде
Добавим, что в четвертьфинале испанец сразится с представителем Швейцарии Станисласом Вавринкой.
Обновлено в 15:56
Политика
Мэр Харькова призвал горожан вернуть проспекту имя маршала Жукова
Мэр Харькова Геннадий Кернес призвал горожан посодействовать переименованию проспекта Петра Григоренко в проспект маршала Георгия Жукова, как ранее он и назывался.
Обновлено в 06:10
Политика
Главный телекиллер 1990-х: чем запомнится Сергей Доренко
Обновлено в 20:11
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
WSJ сообщил о создании секретной ракеты в США
Обновлено в 18:25
Гаджеты
SK Hynix начала производство микросхем 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит
Компания SK Hynix приступила к производству 96-слойных микросхем памяти 4D QLC NAND объёмом 1 Тбит.
Обновлено в 17:11
Общество
Виторган ответил на обвинения в неуважении к ветеранам
Актер Максим Виторган в своем инстаграме ответил на обвинения в неуважении к ветеранам.
Обновлено в 20:42
Хоккей
Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ
Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Политика
Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
«Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — сказал Хельме на правительственной пресс-конференции 9 мая.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено в 19:57
Общество
Воздушная часть парада Победы отменена
Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03