Футбол
«Барселоне» предложили вернуть Дани АлвесаЕвро-футбол.ру 09:15
Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро. Агент 36-летнего бразильца предложил услуги своего клиента руководству "сине-гранатовых".
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:43, Вашингтон
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Космос
На Марсе нашли возможные признаки жизни
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На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
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Цены на нефть Brent вернулись к уровням конца мая, баррель достиг 63,35 доллара и может подрасти еще, раз активизировался ближневосточный фактор.
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Обновлено в 01:54
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Армия и оружие
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«Денисов был связующим звеном между коллективом и Геркусом». Как Лоськов помогает Семину в «Локо»
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Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
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Гимнастка Дина Аверина завоевала второе золото на Европейских играх
Золото в упражнениях с обручем стало для Дины Авериной вторым на Европейских играх в Минске.
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Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
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Происшествия
В Сирии при взрыве мины погиб ребенок
Обновлено в 07:14