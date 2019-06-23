Футбол

«Барселоне» предложили вернуть Дани АлвесаЕвро-футбол.ру 09:15

Фланговый защитник Дани Алвес, объявивший об уходе из "ПСЖ", может вернуться в каталонскую "Барселону", сообщает в "Твиттере" журналист Херард Ромеро. Агент 36-летнего бразильца предложил услуги своего клиента руководству "сине-гранатовых".
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Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону» и предложил себя клубу

Sport24.ru08:56

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РИА Новости09:04

«Барселоне» предложили подписать Алвеса

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Матч ТВ09:00

Дани Алвес может вернуться в «Барселону»

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СМИ: Алвеса предложили «Барселоне»

Sportbox.RU09:00

Источник: Дани Алвеса предложили «Барселоне»

Спорт-Экспресс08:17
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