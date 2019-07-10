Футбол
«Барселона» считает, что Неймар подешевелSoccer.ru 12:29
«Барселона» не собирается предлагать за трансфер форварда ПСЖ Неймара 222 млн евро. Именно за такую сумму игрок в 2017 году перебрался в Париж.
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Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Обновлено в 02:51
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Политика
Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала
Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.
Обновлено в 10:55
Интернет
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Происшествия
СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Политика
В Кремле назвали преждевременным возобновление авиасообщения с Грузией
Российское руководство следит за ситуацией в Грузии и надеется на улучшение отношений с этой страной, однако пока говорить о возобновлении авиасообщения с республикой преждевременно.
Обновлено в 06:59
Политика
Изгнанный с заседания Зеленским чиновник подаст на него в суд
Секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеланский прогнал с совещания, намерен подать на него в суд.
Обновлено в 10:49
Культура
Умер народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на попытки провокаций в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генштабу Вооруженных сил жестко реагировать на попытки провокаций в Донбассе.
Обновлено в 12:35
Политика
Телемост с Украиной пройдёт на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной пройдёт на российском телевидении в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
По мнению авторов законопроекта, в настоящее время несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет не несут ответственности за жестокое обращение с животными.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев выдвинул свою кандидатуру на роль мужа Лолиты Милявской
Надеюсь, Лолочка прочитает вашу газету, рассмотрит мою кандидатуру и со мной свяжется, чтобы мы обсудили детали брачного договора, — заявил Солнцев.
Обновлено в 06:36
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Авто
В Hyundai рассказали о новом пикапе
Вице-президент указанной компании по корпоративному и цифровому планированию Майкл О'Брайен в ходе общения с представителями СМИ сообщил, что бренд планирует наладить сборку нового пикапа в США, что позволит избежать 25-процентного налога на ввоз импортных машин.
Обновлено в 06:44
Музыка
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованного в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании
В среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила сенаторам включить в предлагаемый Счетной палате список организаций для проверки в 2020 году принадлежащую государству компанию "Дом.РФ".
Обновлено в 08:42
Политика
Меркель в третий раз затрясло на публике
Обновлено в 08:17
Общество
В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра
В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.
Обновлено в 11:26
Политика
Медведев встречается в Москве с украинскими политиками
Премьер-министр Дмитрий Медведев проводит встречу с украинскими политиками — членами украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко.
Обновлено в 10:27
Политика
Трамп пообещал «существенно усилить» санкции против Ирана
Санкции США против Ирана скоро будут "существенно ужесточены", заявил в среду американский лидер Дональд Трамп.
Обновлено в 10:20
Политика
Пушков отреагировал на заявление гендиректора «Рустави 2»
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление гендиректора телеканала «Рустави 2» Николоза Гварамии о сохранении поставок вина и минеральной воды в Россию.
Обновлено в 11:44
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Политика
Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено вчера в 05:54
Футбол
СМИ сообщили об интересе «Спартака» к футболисту сборной Уругвая
«Спартак» заинтересовался атакующим полузащитником «Сампдории» и сборной Уругвая Гастоном Рамиресом, передает Sport24.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25