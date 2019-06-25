Футбол

«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июляЧемпионат 08:04

«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Гризманн перейдет в «Барселону» после 1 июля

Советский спорт09:51

СМИ: «Барселона» заплатит «Атлетико» 120 миллионов евро за Гризманна

Спорт-Экспресс08:20

На следующей неделе «Барселона» сделает новое предложение по Гризманну

Sport.ru08:43

«Барселона» подпишет Гризманна на следующей неделе

Soccer.ru08:37

«Барселона» может завершить трансфер Гризманна 1 июля

Матч ТВ08:35

СМИ: «Барселона» может завершить сделку по переходу Гризманна после 1 июля

РИА Новости09:39

«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля

Чемпионат08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Экономика

Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка

Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Политика

Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.
Обновлено в 04:41
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Футбол

ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса

Из Москвы вылетели 20 игроков, среди которых не было защитника основного состава Марио Фернандеса — отмечается, что футболист прибудет в расположение команды непосредственно в Австрии.
Обновлено в 06:18
Здоровье

Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Алла Покровская

Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Политика

Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса

Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Происшествия

В Тольятти убит известный дзюдоист

Обновлено в 03:56
Политика

Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Политика

Первая зарплата Зеленского на посту президента составила менее $500

Обновлено в 09:15
Транспорт

На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей

Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено в 09:59
Шоу-бизнес

Наташа Королева в купальнике «нажрала складочку»

«Нажрала складочку бессовестная девочка!», - говорит певица.
Обновлено в 05:30
Общество

«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей

Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Космос

Хакер взломал сети NASA микрокомпьютером за $35

Фото: iStock Неназванный нарушитель смог получить нелегальный доступ к сетям Лаборатории реактивного движения NASA с помощью микрокомпьютера Raspberry Pi.
Обновлено в 09:03
Футбол

«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской

«Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.
Обновлено в 09:57
Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии

Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Общество

Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей

Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие

В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника

Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Политика

На Украине начали расследование из-за песни Газманова на выпускном

Обновлено в 05:51
Происшествия

Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице

В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео

Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антуан Гризманн
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Атлетико Мадрид» и сборной Франции. В составе национальной сборной - чемпион мира 2018 и серебряный призёр чемпионата Европы 2016. Признавался лучшим игроком чемпионата Европы 2016.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное