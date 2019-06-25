«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июляЧемпионат 08:04

«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля.

Экономика Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Политика Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.

Политика Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Футбол ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса Из Москвы вылетели 20 игроков, среди которых не было защитника основного состава Марио Фернандеса — отмечается, что футболист прибудет в расположение команды непосредственно в Австрии.

Здоровье Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Алла Покровская Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.

Политика Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.

Экономика Курс грузинского лари упал до исторического минимума За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.

Политика Задержанные украинские катера исчезли в Керчи В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.

Политика Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.

Транспорт На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.

Общество «Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.

Общество ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.

Космос Хакер взломал сети NASA микрокомпьютером за $35 Фото: iStock Неназванный нарушитель смог получить нелегальный доступ к сетям Лаборатории реактивного движения NASA с помощью микрокомпьютера Raspberry Pi.

Футбол «Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской «Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.

Транспорт Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

Политика Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.

Общество Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.

Общество Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.

Армия и оружие В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).

Спорт Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.