Футбол
«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июляЧемпионат 08:04
«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:47, Вашингтон
Экономика
Госдума поддержала изменение выплат пособий на ребенка
Правительственный законопроект, устанавливающий новые правила выплаты пособий при рождении ребенка, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:39
Политика
Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис
Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Политика
Участники ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы оспорили полномочия российской делегации.
Обновлено в 04:41
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Футбол
ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса
Из Москвы вылетели 20 игроков, среди которых не было защитника основного состава Марио Фернандеса — отмечается, что футболист прибудет в расположение команды непосредственно в Австрии.
Обновлено в 06:18
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Соцопрос: половина жителей Украины выступают за автономию Донбасса
Опрос показал, что не готовы поддержать автономию 30,7% респондентов, при этом точно не поддержали бы — 17,5%, скорее не поддержали бы — 13,2%.
Обновлено в 07:45
Экономика
Курс грузинского лари упал до исторического минимума
За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Политика
Задержанные украинские катера исчезли в Керчи
В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Тольятти убит известный дзюдоист
Обновлено в 03:56
Политика
Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала «позорным» принятие резолюции о возвращении России в ПАСЕ.
Обновлено в 06:20
Транспорт
На одобренный Путиным мегапроект потратят полтора триллиона рублей
Стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург предварительно оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Наташа Королева в купальнике «нажрала складочку»
«Нажрала складочку бессовестная девочка!», - говорит певица.
Обновлено в 05:30
Общество
«Прямую линию» с Путиным посмотрел почти 21 млн пользователей соцсетей
Около 21 млн пользователей посмотрели «Прямую линию с Владимиром Путиным», которая транслировалась в социальных сетях.
Обновлено в 08:12
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Космос
Хакер взломал сети NASA микрокомпьютером за $35
Фото: iStock Неназванный нарушитель смог получить нелегальный доступ к сетям Лаборатории реактивного движения NASA с помощью микрокомпьютера Raspberry Pi.
Обновлено в 09:03
Футбол
«Локомотив» поздравил Смолова с защитой кандидатской
«Локомотив» в своем твиттере поделился видео на котором команда поздравляет нападающего клуба Федора Смолова с защитой кандидатской работы, а также приветствует новичков команды Дмитрия Живоглядова и Серкейру Мурило.
Обновлено в 09:57
Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Американские СМИ оценили ответ Москвы на русофобский демарш Грузии
Американский портал Eurasianet проанализировал экономические меры, принятые Москвой в отношении Тбилиси.
Обновлено в 05:39
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Общество
Депутаты предлагают отменить штрафы за тонировку автомобилей
Новая инициатива появилась от депутатов фракции ЛДПР Игоря Лебедева и Ярослава Нилова.
Обновлено вчера в 01:43
Армия и оружие
В РФ началось проектирование перспективного военного транспортника
Разработчиком является авиационный комплекс имени Ильюшина Специалисты авиационного комплекса имени Ильюшина начали проводить научно-исследовательские работы в рамках создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).
Обновлено в 00:33
Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Медсестра привязала ребенка к кровати в московской больнице
В московской больнице медсестра пыталась привязать ребенка к кровати. Видео, снятое в палате, было размещено в соцсетях.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Столкновение двух истребителей в Германии попало на видео
Два немецких истребителя Eurofighter столкнулись во время учебного полета в Германии. Один летчик погиб, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:03