Футбол
«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евроProstoProSport 02:16
Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы хотят, чтобы именно эта сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца следующим летом.
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