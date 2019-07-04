Футбол

«Барселона» заплатит за Неймара не больше 170 миллионов евроProstoProSport 02:16

Руководство «Барселоны» готово заплатить за нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара не больше 170 миллионов евро, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы хотят, чтобы именно эта сумма была указана в качестве отступных в контракте бразильца следующим летом.
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«Барселона» не намерена платить за Неймара больше 170 миллионов евро

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«Барселона» не намерена платить за Неймара больше 170 миллионов евро

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