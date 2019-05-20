Футбол

«Барселона» заплатит 74 миллиона евро за де ЛигтаСпорт-Экспресс вчера в 19:18

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт продолжит карьеру в "Барселоне". Как утверждает Sky Sports, испанский клуб договорился о трансфере за 74 миллиона евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английских клубов.
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Матейс де Лигт: Хотел бы вновь оказаться в одной команде с де Йонгом

Советский спорт06:51

«Барселона» заплатит 74 миллиона евро за де Лигта

Спорт-Экспрессвчера в 19:18

Источник: «Барселона» заплатит за де Лигта 74 миллиона евро

ProstoProSportвчера в 23:20

Sky Sports: Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 миллиона

Бомбардир.ру00:21

СМИ: «Барселона» договорилась о трансфере де Лигта за 74 миллиона евро

Матч ТВвчера в 20:30

Де Лигт: хорошо было бы вновь сыграть с де Йонгом

Чемпионат06:23

В «Барселоне» опасаются, что трансфер де Лигта может сорваться

Sports.ruвчера в 08:19
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Футбол

«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Страховщик опроверг информацию о неоказании медпомощи ребенку в Египте

Ранее на сайте Федерального агентства по туризму появилось сообщение, что "в соответствии с информацией, полученной 20.05.2019 из генерального консульства Российской Федерации в Хургаде (Египет), в результате случая острого отравления российских граждан в отеле Alibaba Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения".
Обновлено в 08:11
Космос

Астрономы из МГУ открыли «невозможную» звезду в созвездии Кассиопеи

Российские и зарубежные астрономы открыли крайне необычную "углеродную" звезду в созвездии Кассиопеи, возникшую несколько десятков тысяч лет назад в результате слияния крупных белых карликов.
Обновлено вчера в 11:05
Автоспорт

Умер чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Трехкратный чемпион мира в гонках «Формулы-1» Ники Лауда умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил адвокат и представитель семьи.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Обозвавший противников храма бесами Соловьев приготовился судиться

Обновлено в 06:52
Политика

МИД Украины может возглавить посол при НАТО Пристайко

Во вторник Пристайко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.
Обновлено в 07:04
Экономика

В Лондоне яхты двух российских бизнесменов назвали суперъяхтами года

Яхты двух российских бизнесменов числятся в списке победителей ежегодной премии The World's Superyacht Awards, сообщается на сайте журнала Boat International.
Обновлено в 06:32
Общество

В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом

Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

ВВС США сопроводили российские ракетоносцы при полете над Арктикой

"На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 07:53
Энергетика

Минэнерго Польши попросило Россию восстановить поставки по «Дружбе»

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский обратился к своему российскому коллеге Александру Новаку с просьбой принять срочные меры для восстановления транзита и поставок качественной нефти по трубопроводу «Дружба».
Обновлено в 06:03
Политика

Песков объяснил рост зарплат кремлевских чиновников

Чиновникам вновь стали платить зарплаты, которые были урезаны в 2015 году антикризисным указом президента.
Обновлено в 08:08
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Судмедэксперт Михаил Клейменов, который обнаружил алкоголь в крови мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе в апреле 2017 года, признан виновным в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и приговорен к 10 месяцам исправительных работ.
Обновлено в 04:06
Политика

На Украине назвали возможную дату досрочных выборов в Раду

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут пройти 21 или 28 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого вице-спикера парламента Ирину Геращенко.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Тальков-младший заплатил 200 тысяч за повторную езду пьяным

Обновлено в 04:55
Политика

Песков рассказал о планах Путина на отпуск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести отпуск. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:28
Музыка

Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Обновлено вчера в 08:54
Наука

Желание завести собаку может быть связано с генетикой

Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Авто

Дилеры «АвтоВАЗа» прекратили продажу деталей для Lada Vesta Sport

Дилеры «АвтоВАЗа» временно прекратили продажи комплектующих для автомобилей LADA Vesta Sport, которую запустили на рынок в начале 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию в Сети.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида с Black Star

Основатель известного лейбла впервые прокомментировал уход Егора Крида с Black Star.
Обновлено в 04:05
Политика

Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины

Лидер Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев оценил публикацию украинского посольства в США с фотографией евреев в Лодзинском гетто к годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 06:28
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Интернет

Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше

Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.
Обновлено в 06:11
Политика

Сергей Меняйло предрек главе Хакасии плаху с топорами

Полномочный представитель президента Российской Федерации Сергей Меняйло в ходе сегодняшнего совещания в правительстве Хакасии предрек молодому губернатору Валентину Коновалову "плаху с топорами".
Обновлено в 05:33
Политика

Госдума приняла закон о голосовании на цифровых избирательных участках

В ходе заседания депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о проведении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках в Москве на дополнительных выборах депутатов Госдумы и высших должностных лиц регионов страны.
Обновлено в 07:25
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Политика

На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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Происшествия

Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом

В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье

Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

В МИД назвали условие внесения взносов в бюджет ПАСЕ

Россия внесет взносы в бюджет Совета Европы после полного восстановления прав российской делегации, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 07:39
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Маттейс Де Лигт
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, защитник клуба «Аякс» и сборной Нидерландов.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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