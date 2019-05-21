Футбол
Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евроSport24.ru вчера в 21:56
Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports. По данным источника, каталонцы договорились о трансфере голландца за 74 миллиона евро. В сезоне-2018/19 Де Лигт принял сыграл 55 матчей за «Аякс», в которых забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
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Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес
Никита Пресняков с супругой устроили новую «свадебную» фотосессию
Некоторые даже подумали, что пара устроила еще одну свадебную церемонию.
Обновлено вчера в 14:53
Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Новосибирской области рассказали о состоянии отравившихся школьников
Состояние 13 учеников младших классов, отравившихся в райцентре Чаны Новосибирской области неустановленным пока веществом, удовлетворительное, сообщил РИА Новости во вторник представитель регионального минздрава.
Обновлено в 00:16
Кино
Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»
Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери
Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо 9-месячной дочери Стоит отметить, что ранее Лера Кудрявцева объясняла свое решение не показывать Машу тем, что та еще слишком мала.
Обновлено вчера в 05:07
Общество
На Уралмаше жители одного подъезда вынуждены уговаривать весь дом скинуться на починку лифта
Среди жителей верхних этажей есть и пожилые, и люди с проблемным здоровьем, и семьи с маленькими детьми — и все они ежедневно преодолевают лестничные пролёты на своих двоих — с продуктами, колясками, собаками и всем тем, о чем не особо задумываешься, когда в доме есть лифт.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
Мурад Мусаев: Если начну объяснять Галицкому свои решения гороскопом – будут проблемы
Главный тренер Краснодара Мурад Мусаев в эфире программы 8-16 на телеканале Матч Премьер рассказал о работе с владельцем клуба Сергеем Галицким.
Обновлено в 00:14
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
В России увеличат минимальный размер оплаты труда
Минимальный размер оплаты труда будет увеличен в России в связи с пересмотром потребительской корзины с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник глава Минтруда Максим Топилин на Х общероссийском съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
Под Смоленском подняли Ил-2, потерпевший крушение во времена ВОВ
Заключительный этап совместных работ специалистов Экспедиционного Центра Минобороны, военнослужащих инженерных войск ЗВО и представителей ООД «Поисковое движение России» из Московской и Смоленской областей на месте падения штурмовика Ил-2 №1876757 прошел в Глинковском районе Смоленской области.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено 19 мая в 20:50
Авто
Skoda показала обновленный Superb на видео
Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено вчера в 04:03
Шоу-бизнес
Супруга Юрия Жиркова отметила свой юбилей с размахом
На вечеринку пригласили Игоря и Екатерину Смольниковых, бывшую супругу Александра Кержакова Милану Тюльпанову и футболистов «Зенита».
Обновлено в 00:31
Политика
Украинские дипломаты выдали польских евреев на фото за крымских татар
Посольство Украины в США выдало фотографию депортации польских евреев за снимок депортации крымских татар 1944 года, обратило внимание российское посольство в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:58
Наука
Рацион жителей Британии XV века установлен по кухонной утвари
Исследование археологических находок, датируемых XV веком, позволило установить особенности питания англичан, не принадлежавших к привилегированным сословиям.
Обновлено вчера в 07:06
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 перекрасят под Су-57
Американский истребитель F-16C будет перекрашен в «цифровой» камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено 19 мая в 11:35
Политика
Чиновникам Кремля и правительства вернули докризисные зарплаты
В этом году чиновники уже получили зарплату «докризисного» уровня.
Обновлено в 00:45
Общество
Воздух в Москве прогреется во вторник до 25 градусов
Днем в столице воздух прогреется до 23-25 градусов, ночью температура опустится до 12-14 градусов тепла (в центре города - 15-17 градусов).
Обновлено вчера в 23:17
Космос
Астрономы сфотографировали гамма-вспышку во время грозы
Прибор позволил выяснить, что вспышка произошла во время грозы над островом Борнео (он же Калимантан) Малазийского архипелага.
Обновлено вчера в 11:15
Общество
Росимущество предложило решение проблемы с жилыми домами у Байкала
В качестве возможного способа решения проблемы Росимущество предлагает внести изменения в закон, чтобы разрешить предоставлять льготным категориям граждан земельные участки в национальных парках, где уже есть законно возведенные объекты недвижимости, на различных видах права, кроме собственности.
Обновлено вчера в 21:59
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов»
Телекоммуникационная компания Tencent, являющаяся эксклюзивным поставщиком контента телеканала HBO в Китае, не показала финал сериала «Игра престолов» из-за торговых разногласий Китая с США, сообщает Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне
В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено вчера в 11:09
Музыка
Европейский вещательный союз отказался аннулировать победу Лоуренса
Представитель ЕВС заявил, что нидерландец не нарушал правил конкурса «Евровидение».
Обновлено 19 мая в 14:39
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:55