Футбол

«Барселона» заказала партию футболок с фамилией НеймараSoccer.ru 21:39

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Сообщается, что "Барселона" уже начала готовиться к возможному переходу Неймара. Клуб заказал у технического спонсора большую партию футболок с фамилией бразильца. Также у клуба уже есть записанное Неймаром видеообращение к поклонникам "сине-гранатовых".
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«Барселона» заказала партию футболок с фамилией Неймара

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СМИ: «Барселона» заказала футболки с фамилией Неймара и готовит анонс игрока

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